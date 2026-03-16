Resumen: Medellín se prepara para ser Capital Mundial del Libro 2027 con proyectos para fortalecer la lectura infantil y la cultura en la ciudad.

Libros para todos: Medellín se prepara para su año como Capital Mundial del Libro

La ciudad de Medellín comenzó a trazar su estrategia cultural luego de ser elegida como Capital Mundial del Libro 2027, un reconocimiento otorgado por la UNESCO que destaca las políticas de promoción de lectura y cultura en la ciudad.

Tras conocerse la designación, el alcalde Federico Gutiérrez aseguró que la administración busca que la lectura haga parte de la vida de los ciudadanos desde los primeros años.

“Queremos que cada niño que nazca en Medellín tenga un kit de lectura, incluso para sus padres, para que desde muy temprano puedan empezar a leerles. La lectura nos hace libres”, afirmó el mandatario.

La Capital Mundial del Libro 2027 es un título que reconoce el trabajo cultural de Medellín, ciudad que se postuló con el lema “Leer es respirar y respirar es leer”, destacando programas que fomentan la lectura, la escritura y la oralidad en distintos sectores de la población.

Como parte de la preparación para este reconocimiento internacional, la alcaldía definió cinco proyectos estratégicos que orientarán las acciones culturales durante los próximos años.

Entre ellos se encuentra Jardín de Lectura Viva, iniciativa que busca entregar un libro y sembrar un árbol por cada niño que nazca en la ciudad. También se proyecta el programa Libros en todas partes, todo el tiempo, para todos, enfocado en ampliar clubes de lectura, bibliotecas comunitarias y actividades literarias en barrios y corregimientos.

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Otro de los pilares será Vivir es comprender, que apunta a fortalecer la comprensión lectora, ampliar espacios de lectura y renovar salas infantiles en las bibliotecas públicas conocidas como “Colmenas”.

Además, el proyecto Eslabones sostenibles busca fortalecer la cadena del libro apoyando a escritores, ilustradores y editores locales mediante políticas culturales y estímulos a la creación literaria.

Finalmente, la iniciativa Una ciudad que se cuenta promoverá talleres y espacios donde los ciudadanos puedan narrar sus propias historias a través de la literatura.

La ciudad también cuenta con una sólida tradición de eventos literarios, entre ellos la Fiesta del Libro y la Cultura, la Feria Popular Días del Libro, la Parada Juvenil de la Lectura y el Festival del Libro Infantil, todos con entrada gratuita.

En 2026, además, el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín celebra 20 años de funcionamiento con más de 25 sedes en toda la ciudad, espacios que solo en 2025 recibieron más de 4,7 millones de visitantes, consolidándose como referentes culturales a nivel nacional.

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