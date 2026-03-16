Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Policía desarticuló a 'Los Cats', banda de extranjeros que vendía droga en el Parque Santander de Bogotá usando niños y pañales para ocultarla.

¡Droga hasta en los pañales! Cayeron ‘Los Cats’ que usaban niños para vender estupefacientes

El centro de Bogotá fue el escenario de un golpe contundente contra las mafias del microtráfico que se habían tomado el Parque Santander. Tras una investigación de 13 meses que incluyó la infiltración de un agente encubierto y la interceptación de 20 líneas telefónicas, la Policía Metropolitana desarticuló a la banda ‘Los Cats’.

Esta organización criminal estaba integrada por 13 ciudadanos extranjeros, ocho hombres y cinco mujeres.

Lo más indignante del caso, revelado por el alcalde Carlos Fernando Galán, es que la estructura traía la droga desde Soacha utilizando a niños de 3 y 7 años para simular paseos familiares y no levantar sospechas.

Según las autoridades, las señaladas delincuentes, alias ‘La Ñata’ y ‘La Flaca’, escondían las dosis de estupefacientes incluso en los pañales de sus hijos.

Lea también: Líder indígena dio pistas de que minga en La Alpujarra es ordenada: explicó por qué no se unió a protestas

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Una vez en el Parque Santander, ‘Los Cats’ distribuían la droga ocultándola en los troncos de los árboles, en las grietas de las paredes de la iglesia San Francisco, en dulces e incluso en sus propias partes íntimas, confiados en que el flujo constante de personas camuflaría su actividad delictiva.

Durante los 10 allanamientos realizados en la localidad de Santa Fe y el municipio de Soacha, cayeron los principales cabecillas: alias ‘El Viejo’, coordinador logístico, y alias ‘Anuel’, encargado de administrar la caja.

Con este resultado, la alcaldía busca recuperar la seguridad del corazón de Bogotá, enviando un mensaje claro a las 41 estructuras criminales golpeadas este año: no habrá rincón del centro que sirva de refugio para el tráfico de drogas.

Más noticias de Bogotá