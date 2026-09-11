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    ¡Medellín va por todo! La ciudad ya calienta motores para ser Capital Mundial del Libro

    Medellín ya comienza a vivir el camino hacia un reconocimiento que marcará el 2027.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Medellín va por todo! La ciudad ya calienta motores para ser Capital Mundial del Libro

    Resumen: Medellín se prepara para asumir en 2027 como Capital Mundial del Libro con más de 25 programas y una agenda que comenzará a presentarse durante la Fiesta del Libro.

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    Medellín comienza a prepararse para asumir en 2027 el título de Capital Mundial del Libro, reconocimiento otorgado por la Unesco después de la postulación liderada por la alcaldía desde 2024.

    La edición número 20 de la Fiesta del Libro y la Cultura será uno de los primeros escenarios para acercar a la ciudadanía a los proyectos que harán parte de esta designación.

    El compromiso contempla la puesta en marcha de más de 25 programas relacionados con el acceso a los libros, la lectura infantil, la comprensión lectora, la creación literaria y el fortalecimiento de la cadena del libro.

    Durante los 10 días de la Fiesta del Libro se desarrollarán conversaciones, talleres y presentaciones que permitirán conocer parte de esta agenda.

    Uno de los encuentros centrales será el sábado 12 de septiembre, con la participación de Verónica Suárez Restrepo, secretaria de Cultura Ciudadana, y Enrique López-Hurtado, encargado del sector cultura de la Oficina Regional de la Unesco para América Central, México y Colombia. El diálogo abordará lo que significará para Medellín y la región recibir el reconocimiento como Capital Mundial del Libro.

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    En el Salón La Piloto, ubicado en el Orquideorama, se programaron 30 actividades. A las 5:00 p.m. se realizarán conversaciones sobre la historia de la lectura en Medellín, mientras que a las 6:00 p.m. se presentarán los programas que hicieron parte de la postulación ante la Unesco.

    La programación también tendrá una franja a las 7:00 p.m. dedicada a figuras de la ciudad, quienes hablarán sobre los libros que marcaron sus vidas. Entre los invitados estarán Luis Miguel Rivas, Ricardo Sierra, Sofía Gómez, Chicho Arias y Danny Hoyos.

    El viernes 18 de septiembre, a las 6:30 p.m., la Tarima Sura acogerá “Medellín con letras capitales”, espectáculo que combinará música y literatura para celebrar la designación de Capital Mundial del Libro.

    ¡Medellín va por todo! La ciudad ya calienta motores para ser Capital Mundial del Libro

    Foto de cortesía.

    ¡Medellín va por todo! La ciudad ya calienta motores para ser Capital Mundial del Libro

    Foto de cortesía.

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