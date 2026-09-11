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Resumen: Las manifestaciones en Bogotá de este viernes 11 de septiembre generan bloqueos, desvíos y cambios temporales en la operación de TransMilenio.

¡Bogotá está colapsada! Manifestaciones complican el tráfico y generan desvíos en TransMilenio

Las manifestaciones en Bogotá registradas durante la tarde de este viernes 11 de septiembre han generado afectaciones en diferentes corredores viales y modificaciones temporales en la operación de TransMilenio. Las movilizaciones avanzan por varios puntos de la ciudad y tienen como destino la Embajada de Palestina.

De acuerdo con los reportes entregados durante la jornada, hacia las 2:59 p.m. se registró una concentración en la carrera 13 con calle 60.

Los participantes avanzaban hacia el sur y se dirigían a la Embajada de Palestina, mientras se presentaba afectación en la calzada mixta.

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Minutos antes, los manifestantes habían avanzado por la carrera Séptima con calle 40 hacia el norte, bajo acompañamiento de las autoridades.

Previamente, la movilización había pasado por sectores como la carrera Séptima con calle 28 y la avenida Circunvalar con calle 30, donde se reportaron bloqueos y afectaciones sobre las vías.

Las manifestaciones en Bogotá también obligaron a realizar cambios en la operación del sistema de transporte público. En el sector de la Universidad Distrital, sede La Macarena, los buses duales y de TransMiZonal activaron desvíos entre las calles 26 y 46 debido al desplazamiento de los participantes por la carrera Séptima.

Además, durante la jornada se suspendió temporalmente el servicio en la estación Museo Nacional, aunque posteriormente retomó su operación. En la calle 19 con carrera Séptima también se presentaron modificaciones, mientras la flota troncal tuvo restricciones temporales en algunos puntos de la calle 13 y calle 26.

En la Universidad Pedagógica, TransMiZonal mantuvo desvíos preventivos por la presencia de manifestantes en el sector.

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Las autoridades continúan acompañando las movilizaciones, mientras TransMilenio actualiza las condiciones de operación de acuerdo con el avance de las concentraciones.

⏰ #TMAhora (3:37 p. m.)#Actualización 📍 Universidad Distrital, sede La Macarena: ❌ Por el tránsito de los manifestantes sobre la carrera 13 con calle 55, la flota troncal se detiene en la calle 42 (en sentido sur-norte) y en la calle 57 (en sentido norte – sur), sobre la… pic.twitter.com/gRaGDvKEDy — TransMilenio (@TransMilenio) September 11, 2026

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