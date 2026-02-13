Menú Últimas noticias
    Fotos y Videos

    Medellín se llena de arte: la estrategia ‘Caiga Pues’ regresa con programación artística en las comunas

    ¡Este sábado no hay excusa para quedarse en casa!  Vuelve ‘Caiga Pues’ a las calles de Medellín con talento local.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Resumen: Regresa la estrategia cultural 'Caiga Pues' a Medellín. Este 14 de febrero habrá música en vivo en El Poblado y el 21 en el sector del Estadio.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La ciudad se prepara para una nueva temporada de encuentros ciudadanos en las calles. La Alcaldía de Medellín anunció el regreso de su exitosa estrategia Caiga Pues, una iniciativa que busca que los habitantes y visitantes se apropien del espacio público a través de la cultura y el entretenimiento.

    Con acceso libre para todos, esta propuesta recorrerá las 16 comunas y los cinco corregimientos, impulsando el talento local y garantizando el derecho al ocio y la sana convivencia en los barrios.

    La gran apertura de la agenda será este sábado, 14 de febrero, en el sector de El Poblado. Desde las 5:00 p.m. y hasta la medianoche, los asistentes podrán disfrutar de un recorrido musical que promete poner a bailar a todos con géneros como música para planchar, vallenato, tropical y crossover.

    Lea también: ¡No se le escapó nada! ‘Rufo’ detectó millonario cargamento de droga en bodega de Itagüí

    Quienes no puedan asistir a esta primera cita, deben agendarse para el sábado 21 de febrero, cuando la estrategia Caiga Pues se traslade a las inmediaciones de la estación Estadio del Metro, llevando nuevos espectáculos de gran formato para el disfrute de la comunidad.

    El año pasado, este programa logró movilizar a más de 23.300 personas y contó con la participación de 400 artistas locales, tras una inversión de $4.500 millones.

    Para este 2026, la selección de los participantes se sigue realizando mediante convocatorias que priorizan el talento emergente y la innovación de las propuestas.

    Según la alcaldía de Medellín, el objetivo principal es romper barreras socioculturales y fomentar la cohesión ciudadana, permitiendo que el arte sea el puente para recuperar la confianza en los territorios.

    La información estará disponible en aquí o en las redes sociales @cultura.med.

    Foto de cortesía.

    Foto de cortesía.

    Foto de cortesía.

