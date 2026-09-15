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Resumen: Medellín Music Lab abrió convocatoria hasta el 22 de septiembre para formarse en roles como project manager musical, productor técnico y director creativo, con pasantías incluidas.

Medellín busca gente que sepa de música, producción y creatividad: hay convocatoria

La Alcaldía de Medellín, a través de Medellín Music Lab, abrió hasta el 22 de septiembre una nueva convocatoria dirigida a personas interesadas en formarse en roles complementarios de la industria musical.

Medellín Music Lab ofrecerá capacitación en perfiles como project manager musical, productor técnico, director creativo y analista de datos.

El proceso tendrá una duración total de tres meses y medio y tiene el objetivo de que los participantes encuentren oportunidades en el mercado laboral de la industria musical y del entretenimiento.

Durante los primeros dos meses, los participantes recibirán formación y herramientas para desempeñarse en los roles complementarios. Quienes completen esta fase pasarán al Laboratorio de Industria Musical, un ejercicio práctico de resolución de casos reales del ámbito musical y del entretenimiento, que evalúa el talento, las competencias y los conocimientos adquiridos durante la formación.

Las personas con mejor desempeño en dicho laboratorio serán vinculadas a pasantías de hasta tres meses en empresas del sector, como una fase adicional de inmersión laboral real.

De esta manera, podrán llevar lo aprendido a entornos reales de trabajo y conectarse con oportunidades de empleo en la cadena productiva de la música.

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“La industria necesita personas que sepan gestionar proyectos, producir, crear y analizar información, y por eso estamos fortaleciendo la formación en estos roles que también hacen parte de la cadena de la música”, afirmó la secretaria de Cultura Ciudadana, Verónica Suárez.

La convocatoria hace parte de la oferta de Medellín Music Lab para acercar a más personas a la industria musical y ampliar las posibilidades de formación alrededor de un sector que requiere talento en diferentes áreas.

Las personas interesadas podrán consultar los requisitos e inscribirse hasta el 22 de septiembre aquí. Esta convocatoria está dirigida para todas las personas, sin límite de edad.

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