Resumen: Capturaron en Armenia a alias ‘Colombia’, ecuatoriano y presunto líder sicarial de Los Tiguerones, señalado por homicidio en Medellín. Tiene 20 años de historial criminal.

Cayó alias ‘Colombia’, el supuesto jefe de ‘Los Tiguerones’ que estaría detrás de un homicidio en Medellín

Alias ‘Colombia’, ciudadano ecuatoriano y presunto líder sicarial de la organización criminal ‘Los Tiguerones’, fue capturado en la ciudad de Armenia por orden judicial, en un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las autoridades, el capturado es requerido por los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado. Además, registra una trayectoria criminal de más de 20 años y es considerado una pieza clave dentro de la estructura de sicariato de ‘Los Tiguerones’.

La investigación estableció que en 2022 ingresó ilegalmente a Colombia y desde entonces se habría desplazado entre Cali, Medellín y Armenia para fortalecer las actividades de narcotráfico y homicidio por encargo de esta organización de origen ecuatoriano que busca expandir su accionar en territorio colombiano.

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En Medellín es señalado de estar relacionado con el homicidio de un ciudadano ecuatoriano que habría sido enviado por la misma organización para reemplazarlo en sus funciones. Este hecho es materia de investigación por parte de la Fiscalía y hace parte del proceso judicial en su contra.

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Las autoridades indicaron que la captura de alias ‘Colombia’ representa un golpe a las estructuras dedicadas al sicariato y al narcotráfico que tienen presencia o buscan operar en Medellín y en otras ciudades del país.

‘Los Tiguerones’ es una de las bandas que las autoridades mantienen bajo seguimiento por sus vínculos con el tráfico de estupefacientes y los homicidios selectivos.

Durante el procedimiento de captura fueron incautados cuatro teléfonos celulares, que quedaron a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones y avanzar en la identificación de otros integrantes de la organización.

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