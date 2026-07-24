Medellín blinda su abastecimiento de agua: invertirán $5.000 millones para proteger cuencas estratégicas

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Resumen: El Distrito de Medellín y Cornare firmaron un convenio por 5.000 millones de pesos para fortalecer la protección de las cuencas que abastecen el embalse La Fe, fuente de cerca del 58 % del agua potable del Valle de Aburrá. La inversión permitirá desarrollar acciones de conservación en cinco municipios del Oriente antioqueño y fortalecer programas ambientales para garantizar la seguridad hídrica frente a fenómenos como El Niño.

La iniciativa busca fortalecer la conservación de cuencas estratégicas del Oriente antioqueño, de las que depende buena parte del suministro de agua potable para Medellín, especialmente ante los efectos que puede generar el fenómeno de El Niño.

Con el propósito de fortalecer la seguridad hídrica de Medellín y proteger los ecosistemas que abastecen de agua al Valle de Aburrá, el Distrito y la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) firmaron un convenio interadministrativo por 5.000 millones de pesos.

El acuerdo permitirá desarrollar acciones de conservación y recuperación ambiental en varias cuencas estratégicas del Oriente antioqueño, fundamentales para el abastecimiento del embalse La Fe, infraestructura que suministra cerca del 58 % del agua potable que consume el Valle de Aburrá.

Del total de los recursos, el Distrito aportará 3.500 millones de pesos y Cornare los 1.500 millones restantes.

Cinco municipios hacen parte de la estrategia

Las acciones se ejecutarán en El Retiro, La Ceja, La Unión, Abejorral y El Carmen de Viboral, donde se encuentran la cuenca del río Arma, las subcuencas El Buey, Piedras y Pantanillo, además de las quebradas Las Palmas, Espíritu Santo y La Agudelo.

El convenio también dará continuidad al esquema de Pago por Servicios Ambientales, mediante el cual se incentiva a propietarios de predios rurales para conservar bosques, nacimientos de agua y otras áreas de importancia ambiental.

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Conservación de predios y fortalecimiento de BancO2

La secretaria de Medio Ambiente de Medellín, Marcela Ruiz, explicó que el convenio busca ampliar la protección de zonas clave para garantizar el recurso hídrico de la ciudad, apoyando procesos de conservación en predios privados y la rehabilitación ecológica de áreas que cumplen un papel importante en la regulación del agua.

La alianza tendrá una duración de seis meses y permitirá fortalecer el programa BancO2, así como destinar recursos para la conservación de predios estratégicos.

Estas acciones cobran relevancia debido a que Medellín depende en gran parte de fuentes hídricas externas, ya que los embalses La Fe y Riogrande II abastecen buena parte del agua potable distribuida por EPM en el Valle de Aburrá.

Una apuesta por la seguridad hídrica a largo plazo

Desde Cornare señalaron que los recursos estarán dirigidos principalmente a respaldar a las familias que protegen los bosques y las fuentes hídricas del Oriente antioqueño, fortaleciendo una labor que beneficia tanto a esa subregión como al Distrito de Medellín.

Con este convenio, ambas entidades buscan consolidar el Fondo del Agua como una estrategia de largo plazo para conservar las cuencas abastecedoras del embalse La Fe, fortalecer la regulación hídrica de estos ecosistemas y contribuir a garantizar la disponibilidad del recurso para las actuales y futuras generaciones frente a escenarios climáticos como el fenómeno de El Niño.