Resumen: Habrá cierres viales en Medellín este domingo 26 de julio por la Grandeza Run Fest 2026. Conozca los horarios, comunas afectadas y desvíos.

¡Pilas conductores! Los cierres viales que paralizarán a Medellín este fin de semana

La capital antioqueña se prepara para una multitudinaria jornada deportiva que modificará el tránsito en varios sectores claves de la ciudad durante la mañana de este domingo 26 de julio.

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, implementará una serie de restricciones de tránsito debido a la realización de la competencia atletica Grandeza Run Fest 2026, evento que reunirá a corredores en los circuitos de 3K, 5K, 11K y 15K entre las 7:00 a.m. y las 9:30 a.m.

Para salvaguardar la integridad de los competidores y facilitar la logística del evento, las interrupciones en el flujo vehicular comenzarán de manera preventiva desde las 6:30 a.m. y se extenderán hasta las 10:00 a.m.

La zona cero de concentración, salida y llegada de los deportistas se ubicará sobre la carrera 70, en las inmediaciones del complejo deportivo Atanasio Girardot. Por motivos de montaje y desmontaje de las estructuras organizativas, se aplicará un cierre total en la carrera 70, entre la calle 50 (Colombia) y la calle 48 (Pichincha), el cual iniciará a las 11:00 p.m. del sábado 25 de julio y finalizará a las 11:00 a.m. del domingo.

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El trazado de la carrera impactará directamente la movilidad en las comunas Laureles/Estadio, Belén, Guayabal y La Candelaria, generando desvíos provisionales en el tráfico particular y en varias rutas de transporte público.

Asimismo, la alcaldía confirmó la suspensión temporal de la oferta de la ciclovía en el sector del estadio durante toda la jornada.

Para gestionar estas restricciones viales, un contingente de 36 agentes de tránsito estará desplegado en puntos estratégicos, por lo que las autoridades recomiendan a la ciudadanía programar sus trayectos con antelación y consultar los canales oficiales para verificar el estado actualizado de las arterias viales.

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