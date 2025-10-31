Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Más de 6.800 emergencias deja la temporada de lluvias en Medellín. Autoridades alertan que las precipitaciones aumentarán en noviembre y diciembre, con posibles tormentas eléctricas.

Más de 6 mil emergencias en Medellín: autoridades alertan por incremento de lluvias en noviembre y diciembre

El Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín presentó el balance de la actual temporada de lluvias, que ha dejado más de 6.800 emergencias en lo que va de 2025.

De estas, 1.844 se relacionan directamente con las precipitaciones, incluyendo 418 deslizamientos, 1.267 incidentes por caída de árboles y 159 inundaciones, según informó el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD).

Durante la séptima sesión extraordinaria del Consejo, se recomendó al alcalde decretar el retorno a la normalidad, lo que implica el fin de la Calamidad Pública declarada en abril pasado.

Las autoridades destacaron el impacto positivo de las acciones preventivas en la cuenca de la quebrada Altavista, donde las evacuaciones solidarias evitaron una tragedia durante una reciente creciente súbita.

“Si las viviendas hubiesen permanecido en el margen de la quebrada, se habrían visto afectadas más de 800 personas. Gracias a las intervenciones y demoliciones preventivas, hoy podemos decir que salvamos vidas”, explicó Carlos Quintero, director del DAGRD.

El Siata advirtió que las lluvias continuarán durante noviembre y diciembre, con mayor intensidad y presencia de tormentas eléctricas. Ante esto, el DAGRD reiteró el llamado a la ciudadanía para mantenerse alerta al comportamiento de ríos, quebradas y cauces, y reportar cualquier emergencia a la línea 123.

El encuentro contó con la participación de entidades operativas, organismos de socorro y dependencias distritales, reforzando la articulación institucional para proteger la vida y reducir el riesgo en Medellín.

