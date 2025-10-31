Resumen: La investigación se mantiene activa para capturar a estos dos cabecillas, y de ser necesario a nuevos implicados, y cerrar por completo el círculo de justicia en este caso transnacional.

¡Estaba en el lugar y con la persona equivocados! B-King no era el objetivo principal del crimen

Minuto30.com .- La Fiscalía del Estado de México ha avanzado en el esclarecimiento del doble homicidio de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown, confirmando la captura de 16 personas y revelando el macabro plan de engaño que llevó a las víctimas a la muerte.

La investigación establece que la intención del ataque no iba dirigida hacia Bayron Sánchez B-King; sino contra Jorge Herrera, Dj Regio Clown.

«El Comandante» tendió la trampa final:

El principal articulador de la ejecución fue Cristopher «N», alias «El Comandante». El delincuente se ganó la confianza del DJ Regio Clown haciéndole creer que establecerían negocios juntos, todo esto bajo un acuerdo previo con los otros cabecillas, alias «El Pantera» y «El Apá».

La trama inició el 11 de septiembre, cuando, por orden de «El Comandante», un sujeto identificado como Mariano «N» fue asignado como «chofer y asistente» de las víctimas, recibiendo a B-King en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a bordo de una camioneta Ford Expedition roja.

El Evento «Sin Censura» y el Inicio del Conflicto:

La investigación reveló que el 14 de septiembre, B-King y DJ Regio Clown viajaron a un evento «Sin Censura» en la Ciudad de México en una camioneta de la pareja sentimental de «El Comandante». Este evento fue el escenario del conflicto que detonaría los asesinatos.

El 16 de septiembre, alias «El Comandante» ordenó a Mariano «N» por teléfono que, siguiendo instrucciones de «El Apá», recogiera a los colombianos y los llevara a la colonia Renovación, en Iztapalapa, el lugar donde serían asesinados y desmembrados.

La Venganza de «El Pantera»: Doble Motivo:

El motivo principal del asesinato era la venganza de alias «El Pantera», quien pagó 200 mil pesos mexicanos, cerca de 42 millones de pesos colombianos, por la muerte de Regio Clown y B-King.

Según estableció la Fiscalía en su investigación, el DJ era por quien «iba» la gente de «pantera», pues al parecer el caleño estaba distribuyendo «tusi» en los eventos «Sin Censura» sin su autorización; y también habría divulgado datos sensibles sobre su identidad.

El Lugar del Crimen y el Dueño de la Chatarrería:

Un testigo clave señaló que las víctimas fueron asesinadas en el domicilio de alias «El Apá» en Ciudad de México. Este sujeto, además, es propietario de un taller de reciclaje en la colonia Renovación, donde se utilizan bolsas de plástico y rafia similares a las que utilizaron para abandonar los restos humanos de los colombianos en una solitaria carretera rumbo a Puebla.

No vuelvan por acá

Para el traslado y abandono de los restos en el Estado de México, se utilizó, al parecer, la misma camioneta en la que habrían recogido a B-King a su llegada a México.

Una vez perpetrado el aberrante crimen, «El Pantera» habría amenazado a todos los intervinientes («El Comandante», «El Apá», Mariano «N» y otros) diciéndoles que «el primero que caiga en la cárcel y diga algo lo mando matar» y que no los quería ver en la ciudad hasta diciembre.

Control Total de «El Comandante» en la ejecución:

El análisis de la evidencia, según la Fiscalía de EdoMex, concluye que alias «El Comandante» tuvo control total sobre la ejecución del plan, al coordinar y dirigir la fase de atracción de las víctimas mediante el engaño y la manipulación de su confianza para asegurar el resultado planificado por el grupo criminal.

El plan delictivo incluyó dejar un mensaje junto a los restos abandonados en el Estado de México con la clara intención de desviar las investigaciones y confundir a las autoridades sobre el móvil real del doble homicidio; no fue la Familia Michoacán, aunque si estaría relacionado con haber sido «chapulines».

16 capturas

La desarticulación de esta red y la captura de los 16 implicados, que incluyó a los actores principales como «El Comandante», es un avance significativo de la Fiscalía, que continúa el proceso judicial para hacer justicia por los asesinatos de los músicos colombianos.

Buscan a «El Pantera» y «El Apá», piezas clave en el macabro doble homicidio

A pesar de la desarticulación de la red y la captura de 16 personas, la Fiscalía aún no ha logrado dar con el paradero de dos actores cruciales en el macabro asesinato de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown: alias «El Pantera» y «El Apá».

La prioridad de las autoridades es capturar a «El Pantera», señalado como el autor intelectual del doble homicidio y quien presuntamente ordenó y pagó $200.000 pesos mexicanos para que se ejecutara la muerte del DJ Regio Clown por vender drogas sin su permiso.

También sigue prófugo «El Apá», el sujeto en cuya vivienda, presuntamente ubicada junto a una chatarrería en Iztapalapa, se cometieron los asesinatos y el descuartizamiento de las víctimas.

La investigación se mantiene activa para capturar a estos dos cabecillas, y de ser necesario a nuevos implicados, y cerrar por completo el círculo de justicia en este caso transnacional.

