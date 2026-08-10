Jairo Andrés Ríos desapareció en Medellín

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Resumen: Jairo Andrés Ríos Cano, de 20 años de edad, es un hombre de nacionalidad colombiana. Su identidad de género corresponde a hombre y, según la información disponible, es de sexo masculino.

Jairo Andrés Ríos Cano, de 20 años de edad, es un hombre de nacionalidad colombiana. Su identidad de género corresponde a hombre y, según la información disponible, es de sexo masculino.

La desaparición de Jairo Andrés Ríos Cano fue reportada el 29 de julio de 2026, en el corregimiento de San Cristóbal, perteneciente al municipio de Medellín, Antioquia.

Al momento de la desaparición, no se cuenta con información disponible sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba consigo. Estos datos podrían ser relevantes para su identificación y localización.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes