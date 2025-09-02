Resumen: La Alcaldía de Medellín reporta una reducción del 25% en el hurto a personas en 2025. Comunas como Aranjuez y Doce de Octubre lideran la caída. Conozca las estrategias de seguridad que han funcionado.

Medellín le gana terreno al hurto a personas con una reducción del 25%

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, ha reportado una notable y sostenida reducción del hurto a personas en lo corrido de 2025.

Según las cifras oficiales, las denuncias en toda la ciudad cayeron de 16.540 a 12.390 casos, lo que representa una disminución del 25% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El ranking de reducción lo encabeza Aranjuez, con una baja del 34% (pasando de 846 a 560 casos). Le siguen la Comuna Doce de Octubre, con una caída del 31% (de 730 a 502 casos), y Castilla, que registró un 28% menos de denuncias.

Otras comunas como Popular, Santa Cruz y Buenos Aires también mostraron importantes caídas del 31% y 28% respectivamente.

La alcaldía de Medellín atribuye estos resultados a una combinación de estrategias operativas que han cerrado el espacio a la delincuencia. Entre las acciones implementadas se destacan los patrullajes focalizados, el refuerzo de los cuadrantes y el seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia.

Estos operativos han logrado debilitar modalidades de robo como el atraco, el cosquilleo y el raponeo, que cayeron en un 31%, 26% y 20% respectivamente.

Además, el uso de armas de fuego en estos delitos se redujo en un 37%, lo que evidencia un golpe a las estructuras criminales.

El secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, reiteró que la reducción es histórica y envió un mensaje contundente a los delincuentes. «A quienes insistan en robarle a la ciudadanía les enviamos un mensaje claro: no se equivoquen, vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que enfrenten la justicia», afirmó el funcionario.

Las autoridades han anunciado que los operativos continuarán en los puntos críticos de la ciudad, reforzando la vigilancia con tecnología y el seguimiento judicial a los reincidentes.

