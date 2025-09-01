¡Megaoperativo en Cali! Autoridades desarticulan tres bandas criminales y capturan a 33 delincuentes

Resumen: En un megaoperativo coordinado por la Policía y la Fiscalía en Cali, se logró la captura de 33 delincuentes y la desarticulación de tres bandas criminales: ‘Los KL’, ‘La Finca’ y ‘Los Bikers’. Estos grupos operaban en las comunas 16, 18 y 20, donde se dedicaban a cometer delitos como el microtráfico, hurto y extorsión. La operación incluyó 46 allanamientos que permitieron la incautación de drogas y armas, asestando un golpe contundente a la delincuencia organizada de la ciudad.

En una gran ofensiva contra el crimen organizado en Cali, la Policía Metropolitana, en coordinación con la Fiscalía, desarticuló tres bandas delincuenciales que operaban en las comunas 16, 18 y 20. El operativo conjunto, que incluyó 46 allanamientos, concluyó con la captura de 33 personas y evitó la distribución de más de 100,000 dosis de estupefacientes.

El secretario de Seguridad, Jairo García, aseguró que las operaciones responden directamente a las exigencias de la ciudadanía. “Estamos dándole respuesta a los ciudadanos frente a la preocupación que tienen sobre la criminalidad […] el alcalde Alejandro Eder ha sido muy claro: entregar todas las capacidades para que nuestra Policía Metropolitana y la Fiscalía brinden resultados y eso es exactamente lo que vienen haciendo”, afirmó el funcionario.

Caen dos redes de narcotráfico: ‘Los KL’ y ‘La Finca’

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Henry Yesid Bello, detalló que la ofensiva fue posible gracias a 46 diligencias de allanamiento realizadas en conjunto con la Fiscalía. La operación neutralizó dos de las principales estructuras dedicadas al narcomenudeo.

La primera banda, conocida como ‘Los KL’, operaba en el barrio Mariano Ramos. Doce de sus integrantes, liderados por alias ‘Don Iván’, fueron capturados. Según las autoridades, este grupo camuflaba cerca de 16.000 dosis de sustancias alucinógenas en la infraestructura urbana.

De otro lado, una investigación de 10 meses con agentes encubiertos permitió desarticular la banda ‘La Finca’ en el barrio Alto Nápoles. Esta red, conformada por 17 personas bajo el mando de alias ‘Blacho’, generaba ganancias de más de 150 millones de pesos al mes por la venta de marihuana, derivados de la cocaína y drogas sintéticas.

Neutralizan a ‘Los Bikers’, dedicados al hurto y extorsión

El operativo también incluyó la captura de los integrantes de ‘Los Bikers’ en Siloé, un grupo especializado en el hurto de motocicletas. Los delincuentes intimidaban a sus víctimas con armas de fuego en sectores como la calle 5 y la Avenida de los Cerros. Posteriormente, les exigían entre 3 y 5 millones de pesos para devolver los vehículos.

Para cerrar, el secretario García hizo un llamado a los ciudadanos a no pagar extorsiones y a evitar la compra de autopartes y vehículos de dudosa procedencia. «Entre todos tenemos que generar una acción que permita reducir este mercado que afecta a los caleños”, concluyó.