Resumen: Medellín avanza en la recuperación de sus quebradas con la intervención en La Honda, donde una obra de canalización que ya alcanza el 93 % busca reducir riesgos de inundación y mejorar el manejo del afluente, beneficiando a decenas de familias del sector de Manrique Central 1 y haciendo parte de un programa más amplio de recuperación ambiental en la ciudad.

Medellín avanza en la recuperación de sus quebradas: obra en La Honda alcanza el 93 % de avance

La Alcaldía de Medellín continúa ejecutando el programa Mi Río, Mis Quebradas, una estrategia enfocada en la reducción del riesgo y la recuperación ambiental de afluentes en distintos puntos de la ciudad. Uno de los proyectos más avanzados actualmente se desarrolla en la quebrada La Honda, en el nororiente de la capital antioqueña, donde la obra alcanza un 93 % de ejecución.

Intervención en la quebrada La Honda

El proyecto contempla la construcción de un canal hidráulico de 298 metros de longitud en el sector comprendido entre Manrique y Campo Valdés, específicamente en límites de los barrios ubicados entre las calles 70 y 71 y las carreras 48A y 49.

La intervención busca mejorar el manejo del agua en la quebrada, reducir el riesgo de inundaciones y prevenir posibles desbordamientos en este punto del nororiente de Medellín.

De acuerdo con la información entregada por la administración distrital, esta obra también incluye la instalación de estructuras de concreto en puntos estratégicos de cruce vial, con el fin de garantizar el flujo adecuado del afluente sin afectar la movilidad del sector.

Beneficios para la comunidad

El proyecto tiene un impacto directo sobre 32 familias ubicadas en zonas de riesgo, además de beneficiar de manera indirecta a cerca de 90 hogares y establecimientos comerciales del sector de Manrique Central 1.

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Las autoridades locales también han señalado que, de forma paralela a la obra hidráulica, se avanza en la planificación de un proyecto complementario de espacio público, que contempla zonas verdes, áreas de permanencia y espacios de encuentro ciudadano en torno a la quebrada.

Inversión y componentes del proyecto

La ejecución total de la intervención supera los 30.000 millones de pesos. De ese monto, una parte corresponde a la construcción del canal hidráulico, otra a la adquisición de predios necesarios para el desarrollo de la obra y un componente adicional está destinado al paisajismo y la recuperación del espacio público.

Este último componente cuenta con aportes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en el marco del convenio del programa Mi Río, Mis Quebradas.

Avance de obras en la ciudad

Actualmente, el programa avanza con múltiples frentes de trabajo en diferentes quebradas de Medellín y en el río Medellín. Además de La Honda, se destacan otros proyectos con altos niveles de ejecución en quebradas como La Aguadita, El Pelón, Altavista, La Cabuyala y La Chorrera.

Las autoridades distritales resaltan que estas intervenciones hacen parte de una estrategia integral para fortalecer la gestión del riesgo, recuperar los ecosistemas hídricos y mejorar la calidad de vida de las comunidades cercanas a estos afluentes.