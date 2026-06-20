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    ¡La sangre estaba en su chaqueta! Asesinan a habitante de calle debajo del puente de la Madre Laura

    Las primeras indagaciones en el lugar de los hechos apuntan a un caso de intolerancia o ajuste de cuentas, y estaría involucrado un venezolano

    Publicado por: SoloDuque

    embolsado crimen muerto
    Imagen tomada de archivo para ilustrar la nota
    ¡La sangre estaba en su chaqueta! Asesinan a habitante de calle debajo del puente de la Madre Laura

    Resumen: De acuerdo con versiones extaoficiales, las autoridades fueron alertadas por la llamada de la comunidad, a eso de las 7 de la mañana.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Las autoridades de Medellín investigan un nuevo caso de homicidio registrado a primera hora de este sábado en el norte de la ciudad. El cuerpo sin vida de un hombre, al parecer habitante en situación de calle, fue encontrado con heridas de arma cortopunzante en el barrio Tricentenario.

    Hasta el momento, no se reportan capturas por este crimen.

    Detalles del hallazgo y la escena del crimen

    De acuerdo con versiones extaoficiales, las autoridades fueron alertadas por la llamada de la comunidad, a eso de las 7 de la mañana.

    El cuerpo fue localizado en la Carrera 63 con calle 91, en el sendero peatonal justo debajo del puente de la Madre Laura.

    El hombre, quien según cuentan vecinos solía dormir en ese mismo punto, al momento de su muerte vestía jean azul, camiseta negra, tenis blancos y una chaqueta que presentaba abundantes manchas de sangre.

    Hasta el momento, la víctima permanece como Cuerpo No Identificado, pues nadie conocía su identidad.

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    Según el relato de testigos en la zona, cuando las autoridades arribaron al lugar, la víctima llevaba aproximadamente dos horas de haber fallecido.

    Hipótesis y principal sospechoso

    Las primeras indagaciones en el lugar de los hechos apuntan a un caso de intolerancia o ajuste de cuentas.

    Testimonios preliminares indican que la víctima sostenía diferencias y conflictos recientes con otro habitante en situación de calle de nacionalidad venezolana, a quien en el sector se le conoce bajo el alias de «El Palomo».

    La Policía Metropolitana y las unidades de criminalística se encuentran realizando las labores de vecindario para dar con el paradero del responsable y esclarecer los móviles exactos de este violento suceso.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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