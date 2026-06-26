Medellín avanza en la construcción de ‘Primavera Norte’, que tendrá uno de los varios Recreos de la ciudad

Resumen: El megaproyecto de renovación urbana Primavera Norte, ubicado en la Comuna 2 (Santa Cruz) cerca de la estación Acevedo, transformará el norte de Medellín mediante la creación de más de 77.000 metros cuadrados de espacio público destinados al deporte, la cultura y la recreación. Con una inversión histórica que supera los 410.000 millones de pesos, esta obra beneficiará a cerca de un millón de habitantes en una de las zonas más densamente pobladas y con mayor déficit de áreas verdes de la ciudad. Actualmente, el proyecto general registra un avance superior al 30% con proyección de entrega final para abril de 2027, mientras que el recreo cultural ya supera el 62% de ejecución para ser entregado en septiembre, consolidándose como un hito de equidad social, conectividad y bienestar comunitario.

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Cerca de la estación Acevedo del Metro y bordeando el río Medellín, se consolida una de las transformaciones urbanísticas y sociales más importantes de la historia reciente de la capital antioqueña: Primavera Norte. Este megaproyecto no solo busca saldar una deuda histórica en infraestructura pública, sino también conectar los lazos comunitarios de las zonas nororiental y noroccidental de la ciudad.

El proyecto contempla un parque de más de 77.000 metros cuadrados diseñado para el encuentro ciudadano, el deporte y la cultura en un sector donde el espacio público ha sido, por décadas, una necesidad crítica.

Inversión histórica y plazos de ejecución

De acuerdo con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), los recursos destinados para este plan de renovación urbana se ejecutan bajo estrictos criterios de transparencia y eficiencia. Emiro Carlos Valdés, gerente de la EDU, precisó las cifras y los tiempos de esta intervención:

«Es una inversión que supera los 410.000 millones de pesos: aproximadamente 250.000 millones para los nuevos recreos deportivos y 162.000 millones para los cinco recreos culturales que se construyen en nuestra ciudad. Como dice nuestro alcalde, cuando los recursos se cuidan y se entienden como sagrados, la platica rinde».

El avance de las obras se divide en varios frentes estratégicos:

Obra general: Presenta un avance superior al 30% y se proyecta su finalización total para finales de abril de 2027.

Recreo Cultural Primavera Norte: Esta fase específica ya supera el 62% de ejecución y se prevé que esté lista en septiembre de este año.

Un pulmón verde en una zona densamente poblada

La Comuna 2 (Santa Cruz), donde se asienta gran parte de la obra, es reconocida por ser una de las zonas con mayor densidad demográfica y menor índice de espacio verde por habitante en el distrito. El impacto de habilitar zonas recreativas transformará radicalmente las dinámicas de vida de los vecinos.

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Jhon Alexander Cardona, edil de la Comuna 2, destacó el valor de este espacio para la estabilidad comunitaria y familiar:

«En los años que llevo viviendo acá no se había visto una obra tan grande. Esta es una zona con falta de infraestructura y espacio porque somos densamente poblados. Saber que vamos a tener este lugar cultural, recreativo y deportivo va a contribuir enormemente a los espacios familiares y a mitigar problemáticas tan importantes como la salud mental».

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Progreso en tiempo récord

Por su parte, los líderes comunitarios expresan su satisfacción por la velocidad con la que avanzan las excavaciones y la estabilización de los terrenos contiguos al río. Luz Marina Romero, líder comunitaria del sector, manifestó la alegría colectiva del barrio: «Estamos muy contentos, la comunidad entera lo esperaba con ansias. Nos comprometemos a cuidarlo, embellecerlo y disfrutarlo al máximo».

Con la integración de sistemas de transporte como los metrocables que conectan las laderas con el eje central del río, Primavera Norte se perfila como el nuevo epicentro de equidad social, demostrando que la infraestructura de mejor calidad debe llegar a los lugares que más lo necesitan.

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