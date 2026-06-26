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Resumen: Cada minuto cuenta: Hacemos un llamado urgente a la comunidad. Si has visto a Samuel en las últimas horas, sabes dónde podría estar o tienes cualquier información que ayude a dar con su paradero, por favor comunícate de inmediato

¡Urgente! Buscan a Samuel Cadena, menor de 13 años desaparecido en el noroccidente Medellín

Minuto30.com .- La comunidad del noroccidente de Medellín se encuentra en máxima alerta. Desde el pasado jueves, 25 de junio, se desconoce el paradero de Samuel Cadena Delgado, un adolescente de 13 años. Su familia vive horas de profunda angustia y hace un llamado desesperado a la solidaridad ciudadana para lograr ubicarlo sano y salvo.

Datos clave de la desaparición

De acuerdo con la información entregada por sus seres queridos para alertar a los habitantes de la ciudad, los últimos reportes sobre su ubicación son los siguientes:

Fecha de desaparición: 25 de junio de 2026.

Último lugar donde fue visto: Barrio Girardot, en la zona noroccidental de Medellín.

Características físicas para identificarlo

Para facilitar su reconocimiento en las calles, sistemas de transporte público o establecimientos, es fundamental tener en cuenta los siguientes rasgos descriptivos del menor:

Estatura: 1.80 metros.

Señales particulares: Usa brackets (ortodoncia).

Tono de piel: Oscura.

Cabello: Negro y corto.

Ojos: Oscuros.

Cada minuto cuenta: Hacemos un llamado urgente a la comunidad. Si has visto a Samuel en las últimas horas, sabes dónde podría estar o tienes cualquier información que ayude a dar con su paradero, por favor comunícate de inmediato a la Línea de Emergencias 123 de la Policía Nacional o repórtalo ante la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos de la Fiscalía o al celular 3054045379.

Compartir esta información también es una forma vital de ayudar a que regrese a casa.