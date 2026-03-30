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    Ejército neutralizó explosivos del Clan del Golfo en zona rural de El Bagre 

    Explosivos listos para ser activados fueron ubicados en zona rural de El Bagre. La intervención del Ejército evitó un posible ataque.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Ejército neutralizó explosivos del Clan del Golfo en zona rural de El Bagre 
    Fotos de Ejército Nacional.
    Ejército neutralizó explosivos del Clan del Golfo en zona rural de El Bagre 

    Resumen: Ejército neutralizó explosivos del Clan del Golfo en El Bagre, evitando un posible atentado en zona rural.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En una operación militar en el Bajo Cauca antioqueño, tropas del Ejército Nacional de Colombia lograron ubicar y destruir varios artefactos explosivos que representaban un alto riesgo para la población civil y la Fuerza Pública.

    El procedimiento se llevó a cabo en la vereda San Cayetano, en el corregimiento de Puerto López, jurisdicción de El Bagre, donde unidades del Batallón de Selva N.° 57 realizaban labores de registro y control territorial.

    De acuerdo con información de inteligencia, los explosivos pertenecerían a la subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario del Clan del Golfo y estaban destinados a ser utilizados en ataques contra uniformados, así como para generar temor entre los habitantes de la zona.

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    La rápida intervención del Ejército permitió neutralizar los artefactos antes de que fueran activados. Las autoridades destacaron que este tipo de acciones hacen parte de la estrategia para debilitar las capacidades de los grupos armados organizados que delinquen en la región, especialmente en corredores estratégicos del Bajo Cauca.

    Asimismo, el Ejército reiteró su compromiso de mantener las operaciones ofensivas y de control en el territorio, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y prevenir nuevas acciones violentas.

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