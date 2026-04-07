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Resumen: Fiscal General deroga parcialmente resolución que levantaba órdenes de captura a 16 criminales en Medellín. Alcalde Federico Gutiérrez tildó de inaceptable la solicitud inicial del Gobierno.

¡Atención! Fiscal deroga parcialmente resolución de libertad para 16 cabecillas en el Valle de Aburrá

La Fiscalía General de la Nación anunció este martes 7 de abril la derogación parcial de la resolución que contemplaba el levantamiento de órdenes de captura para cabecillas señalados de pertenecer a estructuras criminales de alto impacto en Medellín.

Con esta decisión, el ente acusador retira formalmente del beneficio a 16 cabecillas que actualmente cumplen condenas por delitos graves, dejando únicamente a siete personas bajo el amparo de la medida excepcional solicitada previamente por el Gobierno Nacional.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó la situación como un asunto de extrema gravedad, señalando específicamente el caso de alias “El Montañero”.

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Según el mandatario paisa, resulta inaceptable que desde el Ejecutivo se haya instado a la Fiscalía a suspender requerimientos judiciales vigentes por el delito de homicidio.

El alcalde fue enfático al señalar que la justicia no debe usarse para dar beneficios a criminales recurrentes que ya tienen sentencias en firme, pues esto vulnera la seguridad y la integridad de la población.

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Por ahora, los cabecillas afectados por esta derogación continuarán bajo la custodia de las autoridades correspondientes, mientras que la alcaldía ha solicitado un seguimiento riguroso a los siete individuos que aún conservan la medida, con el fin de evitar que se convierta en una puerta giratoria hacia la impunidad.

‼️La Fiscal General de la Nación acaba de anunciar que deroga parcialmente la resolución en la que se levantaban órdenes de captura en contra de 23 criminales en Medellín.

Saca de la resolución a 16 criminales que hoy están pagando condena por graves delitos.

Quedan 7 con el… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 7, 2026

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