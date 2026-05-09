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Resumen: La Alcaldía de Medellín ha entregado más de 71 mil complementos nutricionales para prevenir riesgos de desnutrición en niños y mujeres gestantes.

Más de 71 mil complementos nutricionales han sido entregados en Medellín

La Alcaldía de Medellín continúa reforzando las estrategias de atención alimentaria dirigidas a la primera infancia y a madres gestantes o lactantes mediante la entrega de complementos nutricionales en distintos sectores de la ciudad.

Según el balance entregado por el programa Buen Comienzo, entre 2024 y lo corrido de 2026 ya se han distribuido más de 71.000 apoyos alimentarios orientados a prevenir y atender casos de riesgo nutricional.

Los complementos nutricionales están enfocados principalmente en menores de cinco años que presentan señales de desnutrición o condiciones asociadas a bajo peso, así como en mujeres embarazadas y madres en etapa de lactancia que requieren acompañamiento nutricional especializado.

De acuerdo con cifras de la alcaldía, durante 2026 se han entregado más de 4.100 unidades de estos complementos, como parte de las acciones implementadas para fortalecer el desarrollo físico y las condiciones de salud de las poblaciones priorizadas.

La directora de Buen Comienzo, Diana Carmona, explicó que estos productos fueron diseñados técnicamente para aportar nutrientes esenciales que favorezcan el crecimiento y el fortalecimiento del sistema inmunológico de los beneficiarios.

Asimismo, aclaró que no sustituyen la alimentación diaria, sino que funcionan como un refuerzo dentro de los procesos de recuperación nutricional.

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La estrategia contempla dos tipos de presentaciones: una dirigida específicamente a niñas y niños en primera infancia y otra enfocada en mujeres gestantes y lactantes con dificultades nutricionales.

Desde la alcaldía señalaron que este tipo de programas buscan disminuir factores de riesgo asociados a la desnutrición y mejorar las condiciones de bienestar de las familias beneficiadas.

Además, indicaron que el componente alimentario hace parte de una atención integral que incluye seguimiento, acompañamiento y orientación en hábitos saludables.

Con estas acciones, Medellín busca mantener y fortalecer la cobertura de atención nutricional para población vulnerable, priorizando el cuidado de la primera infancia y la salud materna en diferentes comunas y corregimientos de la ciudad.

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