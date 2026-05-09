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Resumen: Un operativo internacional terminó con la captura de una mujer señalada de mover cargamentos ilícitos y abrir rutas criminales fuera de Colombia. Las autoridades aseguran que era una ficha clave dentro de Los Espartanos.

Cayó alias ‘Peli Roja’: señalan a la mujer que movía drogas y armas de Los Espartanos hacia Chile

Las autoridades colombianas confirmaron la captura de alias ‘Peli Roja’, una mujer señalada de desempeñar un papel clave dentro de la estructura criminal conocida como Los Espartanos, organización vinculada con delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y expansión de redes ilegales fuera del país.

La detención de alias ‘Peli Roja’ se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, en medio de un operativo coordinado entre la Dijín, la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Investigaciones de Chile.

Según las investigaciones, la mujer sería una de las principales responsables de coordinar operaciones logísticas para el traslado de cargamentos ilícitos hacia territorio chileno.

De acuerdo con el reporte oficial, la capturada fue identificada como Ana Milena y era considerada una pieza estratégica dentro de la organización delincuencial liderada por alias ‘Mario’, máximo cabecilla del grupo.

Las autoridades sostienen que su rol consistía en facilitar rutas internacionales para el tráfico de estupefacientes y armas, especialmente hacia el sur del continente.

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Las labores de inteligencia permitieron ubicarla cuando presuntamente pretendía movilizarse desde la terminal aérea de Bogotá. Su captura se produjo tras varios meses de cooperación entre organismos judiciales y de investigación de Colombia y Chile.

Las autoridades también señalaron que alias ‘Peli Roja’ figuraba dentro del cartel de los más buscados en el Valle del Cauca durante 2025, debido a su presunta participación en actividades relacionadas con crimen organizado y coordinación de redes ilegales internacionales.

Con esta captura, los organismos de seguridad consideran que se afecta una parte importante de la estructura operativa y financiera de Los Espartanos, especialmente en sus planes de expansión fuera de Colombia.

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