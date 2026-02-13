Medellín anuncia cierres viales para este domingo por evento deportivo

Resumen: Este domingo 15 de febrero habrá cierres viales en Medellín por la Carrera por los Animales. Conozca las rutas afectadas y los horarios de la competencia aquí.

La ciudad se prepara para una jornada deportiva y solidaria este domingo, 15 de febrero, con la realización de la Carrera por los Animales 2026. Para garantizar la seguridad de los cerca de 1.000 corredores aficionados que se esperan en las calles, la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, implementará una serie de cierres viales temporales en sectores estratégicos del sur y occidente de la ciudad.

El evento, que contempla categorías de 3K, 5K y 10K, se desarrollará entre las 6:00 a.m. y las 9:30 a.m., partiendo y finalizando en la calle 25, contiguo al zoológico Santa Fe.

Debido a la logística de la carrera, se presentarán cierres totales en tramos de la calle 25, la carrera 52 (avenida Guayabal en algunos segmentos), la calle 30 y la carrera 48 (avenida Industriales). Asimismo, se verán afectadas la calle 10, la calle 20 y las carreras 54 y 55.

Las autoridades confirmaron que solo se cerrará la calzada sur de la calle 30, mientras que la vía arteria de la avenida Guayabal permanecerá habilitada para el flujo vehicular.

Para quienes se desplazan hacia la Terminal del Sur, se dispondrá de un carril segregado que permitirá el ingreso de los buses sin interrumpir la operación del transporte intermunicipal.

Un cuerpo de 15 agentes de tránsito estará desplegado en los puntos críticos para regular el flujo y orientar a los conductores sobre los desvíos. La Secretaría de Movilidad hizo un llamado a la ciudadanía para programar sus recorridos con antelación y, en lo posible, hacer uso del transporte público o del Sistema Metro para evitar congestiones.

Una vez cruce el último participante de la carrera por los puntos de control, se procederá con la apertura gradual de las vías para normalizar el tránsito antes del mediodía.

