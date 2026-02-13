Caimanes de Barranquilla buscará el título de la Serie de las Américas ante Navegantes de Magallanes tras su histórica victoria frente a Panamá. Foto: Tomada der COC / cortesía Caimanes de Barranquilla

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Los Caimanes de Barranquilla hicieron historia al clasificar a la final de la Serie de las Américas tras derrotar 6-4 a las Águilas Metropolitanas de Panamá, gracias a un cuadrangular decisivo del receptor Gabriel Lino en la novena entrada. El equipo colombiano, que contó con el triunfo del relevista Ezequiel Zabaleta y el salvamento de Pedro García, remontó en dos ocasiones para asegurar su lugar en el partido por el título, donde se enfrentarán este viernes a las 6:30 p. m. a los locales Navegantes de Magallanes en el estadio Monumental Simón Bolívar de Venezuela.

Caimanes de Barranquilla ante Navegantes de Magallanes por el título de las Américas

Los Caimanes de Barranquilla continúan escribiendo páginas doradas en la historia del deporte colombiano al asegurar su clasificación a la gran final de la Serie de las Américas.

En una jornada épica disputada este jueves, el equipo nacional se convirtió en el primer representante del país en alcanzar la instancia definitiva de este certamen tras superar 6-4 a las Águilas Metropolitanas de Panamá.

La novena barranquillera demostró una notable capacidad de reacción al remontar el marcador en dos ocasiones frente a los vigentes campeones, sellando un triunfo que los sitúa nuevamente en la élite del béisbol internacional.

El protagonismo del encuentro recayó sobre el receptor venezolano Gabriel Lino, quien se vistió de héroe en la parte alta del noveno episodio.

Con el juego empatado y Harold Ramírez en las bases, Lino conectó un sólido cuadrangular de 345 pies ante los envíos del cerrador panameño Jorge Bautista, rompiendo la paridad y estableciendo la diferencia definitiva.

Esta actuación coronó una tarde brillante para el careta, quien impulsó tres carreras y llegó a su cuarto vuelacercas en lo que va del torneo, consolidándose como la pieza clave del ataque colombiano.

El desarrollo del compromiso fue un constante intercambio de dominio que mantuvo la tensión hasta el último out.

Los “saurios” tomaron la ventaja temprana en el primer capítulo, pero Panamá respondió para darle la vuelta al marcador en la tercera entrada.

Tras un empate parcial en el séptimo acto provocado por un error defensivo, las Águilas retomaron el control con un jonrón de Édgar Múñoz que puso el tablero 4-2.

Sin embargo, la combatividad de los Caimanes afloró en el octavo episodio, donde un elevado de sacrificio de Andrés Angulo y un sencillo remolcador de Jesús Marriaga devolvieron la igualdad al encuentro.

En el apartado desde la lomita, el relevista Ezequiel Zabaleta se acreditó la victoria tras una sólida presentación en el octavo inning, mientras que Pedro García se encargó de asegurar el salvamento en la novena entrada retirando a los bateadores rivales con autoridad y sumando dos ponches.

Por el contrario, el serpentinero Jorge Bautista cargó con la derrota al permitir las dos carreras decisivas.

Con este resultado, el equipo barranquillero regresa a una final internacional, sumando este hito a sus participaciones destacadas en la Serie del Caribe 2022 y la Champions League 2023.

La disputa por el título de las Américas tendrá lugar este viernes frente a los anfitriones, Navegantes de Magallanes de Venezuela, quienes obtuvieron su cupo tras vencer contundentemente a la selección de Cuba por 9-1.

El duelo decisivo está programado para las 6:30 de la tarde, hora colombiana, en el imponente Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas.

Los aficionados podrán seguir las acciones a través de la aplicación Ditu de Caracol Televisión, en una jornada donde los Caimanes buscarán otra corona continental para el béisbol colombiano.

