Medellín amplía subsidio de mejoramiento de vivienda: ahora más familias podrán acceder a créditos y apoyos

Resumen: La Alcaldía de Medellín amplió el subsidio de mejoramiento de vivienda, incluyendo por primera vez a hogares con ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos. Hasta ahora, más de 3.500 familias han recibido apoyo por $72.400 millones. La medida, que se realiza en alianza con entidades privadas, permitirá a más hogares acceder a créditos con subsidio y mejorará las condiciones habitacionales en varias comunas y corregimientos de la ciudad.

La Alcaldía de Medellín anunció la ampliación de la cobertura del subsidio de mejoramiento de vivienda, una medida que permitirá que más hogares accedan a soluciones dignas y seguras para sus necesidades locativas. Por primera vez, el programa incluirá a familias con ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, quienes podrán beneficiarse de créditos de mejoramiento con subsidio, duplicando el valor financiado y obteniendo ventajas en la tasa de interés gracias a la colaboración con entidades privadas.

Las familias con ingresos de hasta dos salarios mínimos seguirán recibiendo el 100 % del subsidio, garantizando que los hogares más vulnerables cuenten con apoyo integral para mejorar pisos, baños, cocinas y otros espacios esenciales. Hasta ahora, la administración ha asignado 3.534 subsidios, lo que representa una inversión total de $72.400 millones, de los cuales $26.400 millones provienen de aliados del sector privado. “Este hito demuestra que la vivienda digna se construye en equipo y que la articulación público-privada es clave para transformar el bienestar de la ciudad”, afirmó Valentina Aguilar Ramírez, directora de Isvimed.

Esto le podria interesar: Capturan a dos sujetos que asesinaron a un habitante de calle cuando dormía en el barrio Boston

La ampliación del programa se da en alianza con la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), CrediAntioquia y Confiar, fortaleciendo los beneficios de los créditos de mejoramiento para los hogares incluidos en la nueva franja de ingresos. Esta estrategia busca garantizar que más familias puedan acceder a mejoras en sus viviendas con respaldo financiero y técnico, promoviendo así mayor equidad habitacional en la ciudad.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El respaldo ciudadano también ha sido determinante para fortalecer la inversión en vivienda. Durante 2025, Medellín alcanzó una votación histórica en el proceso de Presupuesto Participativo, lo que permitirá priorizar la ejecución de mejoramientos en 2026 en varias comunas y corregimientos de la ciudad: 2-Santa Cruz, 4-Aranjuez, 16-Belén, 7-Robledo, 8-Villa Hermosa, 13-San Javier, 6-Doce de Octubre, así como San Cristóbal y San Sebastián de Palmitas.

La Alcaldía anunció que, durante los primeros meses de 2026, se llevarán a cabo jornadas de habilitación en estos territorios para avanzar rápidamente en la identificación, selección y atención de los hogares que requieren mejoras, asegurando que los recursos lleguen de manera efectiva a quienes más los necesitan.