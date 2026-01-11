Capturan a dos sujetos que asesinaron a un habitante de calle cuando dormía en el barrio Boston

Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
    Minuto30.com .- Un cobarde ataque acabó con la vida de un hombre en situación de calle durante la mañana de este domingo 11 de enero. El crimen ocurrió poco después de las 7:00 a. m. en la calle 55 con carrera 37, en plena calle, donde la víctima fue sorprendida mientras descansaba en un andén.

    Gracias a la rápida reacción de la Policía y al seguimiento por cámaras de seguridad, los presuntos responsables ya están tras las rejas.

    El ataque: Sin mediar palabra

    Según versiones extraoficiales, los victimarios se movilizaban a pie por el sector cuando divisaron a la víctima, quien dormía profundamente. Sin que mediara ninguna discusión o palabra, los agresores se acercaron y le propinaron múltiples puñaladas, dejándolo sin vida en el lugar de manera instantánea.

    Tras cometer el homicidio, los sujetos emprendieron la huida a pie. Sin embargo, los uniformados lograron interceptar y capturar a los presuntos agresores a pocas cuadras del sitio de los hechos.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Sobre la víctima

    El hoy occiso, cuya identidad no pudo ser establecida en el lugar (CNI), era un hombre de tez morena que vestía una camiseta negra y mochos de color azul. Vecinos del sector manifestaron no conocerlo, por lo que se presume que se encontraba de paso por la zona.

    Los capturados fueron trasladados y dejados a disposición de la autoridad competente, donde deberán responder por el delito de homicidio. El cuerpo de la víctima fue llevado a Medicina Legal para su plena identificación.

