¡Medellín amplía la protección a madres lactantes! Distrito garantiza espacios seguros con 212 Salas Amigas

La Alcaldía de Medellín continúa fortaleciendo la protección de la maternidad con la consolidación de 212 Salas Amigas de la Familia Lactante en funcionamiento, espacios diseñados para garantizar entornos seguros y saludables para la extracción, conservación y suministro de leche materna. Actualmente, otras 157 salas se encuentran en proceso de implementación, reflejando el compromiso de la ciudad con el bienestar de madres y recién nacidos.

Hasta la fecha, alrededor de 386 mujeres lactantes han hecho uso de estos espacios, que permiten conciliar la vida laboral con la maternidad.

Según la subsecretaria de Salud Pública, Luz Aída Rendón, “estos espacios buscan garantizar procesos adecuados de extracción y conservación de la leche materna, favoreciendo así la salud y el bienestar de los recién nacidos. Trabajamos de manera articulada con IPS e instituciones universitarias para continuar fortaleciendo esta ruta, porque nuestros niños son el centro de todos los esfuerzos y la lactancia materna es clave para preservar su vida y su seguridad”.

En total, 369 empresas han solicitado la implementación de Salas Amigas, lo que evidencia un interés creciente del sector productivo en ofrecer condiciones laborales más saludables y protectoras para las familias. Además, seis IPS de parto del Distrito —Clínica Soma, Hospital General, Metrosalud, Clínica Prado, Clínica Bolivariana y Clínica El Rosario— ya cuentan con estos espacios, promoviendo la lactancia materna desde el ámbito hospitalario.

El programa también ha llegado a la academia, con nueve universidades de Medellín que han solicitado acompañamiento técnico para implementar Salas Amigas. Entre ellas se encuentran la Universidad CES, la Universidad Remington, la Universidad de Antioquia, la Universidad Católica Luis Amigó, el Tecnológico de Antioquia, el ITM, la Universidad Santo Tomás, la Universidad de Medellín y la Universidad Nacional.

Con esta iniciativa, el distrito busca garantizar la protección de los derechos de las mujeres y promover la lactancia materna, generando entornos que benefician a madres, hijos y familias, y fortaleciendo el bienestar en los diferentes espacios laborales, educativos y de salud de la ciudad.