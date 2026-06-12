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Resumen: Medellín formaliza una alianza de cooperación con Bloomberg Philanthropies para fortalecer la seguridad vial y reducir muertes por exceso de velocidad hasta 2030.

Medellín fue elegida para un blindaje internacional contra infractores de velocidad

La capital antioqueña consolidó un importante logro en materia de movilidad urbana al formalizar su ingreso a una de las redes internacionales más prestigiosas en prevención de siniestros.

Representantes de la alcaldía y de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial oficializaron el inicio de un programa de cooperación técnica que busca reducir de forma drástica los índices de mortalidad y lesiones graves en las vías del territorio.

Gracias a esta alianza, Medellín recibirá acompañamiento especializado hasta el año 2030, sumándose a un selecto grupo de más de 30 capitales del mundo comprometidas con la transformación del espacio público y la protección de los actores viales.

El ingreso de la ciudad a esta red global no fue un hecho fortuito. La organización internacional seleccionó a la capital de Antioquia tras un riguroso proceso de evaluación donde se valoraron los esfuerzos locales para mitigar el exceso de velocidad.

Factores como la implementación de estrategias masivas de cultura ciudadana, entre ellas la campaña denominada Te Queremos Vivo, y la disminución en las estadísticas de fatalidades por accidentes de tránsito registrada durante el año 2025, fueron determinantes para que los evaluadores dieran el visto bueno.

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De este modo, la región se consolida como un referente, siendo de los pocos centros urbanos del país con indicadores positivos.

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El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, destacó que esta alianza robustecerá el diseño de políticas públicas basadas en la evidencia científica.

Por su parte, Rebecca Bavinger, integrante del programa de Salud Pública de Bloomberg Philanthropies, resaltó la determinación de los líderes locales para combatir los riesgos de accidentalidad.

El programa global, que se encuentra en su tercera fase operativa, cuenta con un fondo total de $350 millones de dólares para brindar asistencia técnica en áreas de infraestructura, vigilancia, datos y comunicaciones en distintas regiones de Latinoamérica, Asia y África.

En el entorno regional, la capital antioqueña compartirá experiencias con Cali, Buenos Aires, Quito, Ciudad de México y São Paulo, reafirmando los beneficios de la alianza institucional.

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