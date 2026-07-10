Resumen: La Alcaldía de Medellín reforzó las medidas de prevención frente al riesgo de incendios forestales provocado por la reducción de las lluvias y el aumento de las temperaturas. El DAGRD y el Cuerpo Oficial de Bomberos activaron un plan de contingencia con vigilancia en zonas boscosas, monitoreo desde sus estaciones y campañas para proteger los ecosistemas, que albergan cientos de especies de fauna y miles de árboles. Las autoridades también pidieron a la ciudadanía evitar acciones que puedan generar emergencias y reportar cualquier incidente a la línea 123.

Medellín activa plan especial para proteger sus bosques ante el aumento del riesgo de incendios

La disminución de las lluvias y el incremento de las temperaturas mantienen en alerta a las autoridades de Medellín, que intensificaron las medidas de prevención para evitar incendios forestales en las zonas naturales de la ciudad. El Distrito hizo un llamado a la ciudadanía para adoptar comportamientos responsables que ayuden a proteger los ecosistemas y reduzcan el riesgo de nuevas emergencias.

La Administración Distrital recordó que Medellín cuenta con una importante riqueza ambiental conformada por siete cerros tutelares, 17 reservas naturales y 101 corredores ecológicos, espacios que albergan una gran diversidad de flora y fauna y que desempeñan un papel fundamental en el equilibrio ambiental del Valle de Aburrá.

En estos ecosistemas se encuentran más de 4.300 hectáreas de bosque y cerca de 650.000 árboles, además de ser el hábitat de 735 especies de fauna silvestre. Las autoridades advirtieron que un incendio en estas áreas no solo afecta la vegetación, sino que también pone en riesgo la biodiversidad y compromete funciones esenciales como la regulación del clima, la calidad del aire y la conservación del recurso hídrico.

Altas temperaturas aumentan el riesgo

Desde la Secretaría de Medio Ambiente se explicó que la reducción sostenida de las precipitaciones, sumada al aumento de las temperaturas, incrementa la probabilidad de que se presenten incendios de cobertura vegetal.

Por esta razón, la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, insistió en la importancia de que la ciudadanía contribuya a la protección de estos espacios mediante prácticas responsables, tanto en el manejo de residuos como durante las visitas a parques, cerros y demás áreas naturales.

Recomendaciones para evitar emergencias

Como parte de las acciones preventivas, las autoridades recordaron una serie de medidas dirigidas a disminuir las posibilidades de que se origine un incendio.

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Entre las principales recomendaciones está evitar realizar fogatas en zonas verdes o boscosas, no quemar basura, hojas, escombros o residuos vegetales y abstenerse de lanzar colillas de cigarrillo o fósforos encendidos en espacios naturales.

Asimismo, se pidió no dejar botellas de vidrio, recipientes plásticos u otros elementos que puedan favorecer la propagación del fuego por efecto de la exposición al sol. También se reiteró la importancia de respetar las normas establecidas dentro de las áreas protegidas.

Bomberos mantienen vigilancia permanente

Para atender la temporada de menor cantidad de lluvias, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín activaron un plan de contingencia orientado a fortalecer la prevención y la respuesta ante posibles incendios forestales.

La estrategia contempla monitoreos permanentes en sectores boscosos y zonas de ladera, así como labores de vigilancia desde las nueve estaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos distribuidas en la ciudad. Además, se desarrollan actividades de sensibilización para promover el cuidado de los recursos naturales y generar conciencia sobre los riesgos que representa este tipo de emergencias.

El apoyo ciudadano será fundamental

Las autoridades enfatizaron que la prevención también depende de la colaboración de la comunidad. En ese sentido, invitaron a los habitantes de Medellín a reportar de inmediato cualquier señal de humo o inicio de incendio a través de la línea de emergencias 123, con el fin de facilitar una atención oportuna y evitar que el fuego se propague hacia zonas de alto valor ambiental.

Con estas acciones, la Administración Distrital busca reducir el impacto de la temporada seca sobre los ecosistemas de Medellín y proteger los espacios naturales que cumplen un papel esencial para la biodiversidad y el bienestar ambiental de la ciudad.