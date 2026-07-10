Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un nuevo caso de maltrato animal Medellín terminó con el rescate de un perro que, según la denuncia, permanecía amarrado permanentemente. El canino ya recibe atención en La Perla.

¡Lloraba para que lo soltaran! Rescatan a un perrito que vivía amarrado día y noche en Medellín

Un nuevo caso de maltrato animal quedó al descubierto tras el rescate de un perro que, según una denuncia ciudadana, permanecía amarrado de forma permanente y en condiciones inadecuadas en una vivienda del barrio Andalucía La Francia, en Medellín.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el procedimiento fue posible gracias al aviso de habitantes del sector, quienes alertaron que presuntamente el perrito permanecía atado durante el día y la noche, no recibía alimentación de manera adecuada y, en varias ocasiones, eran los mismos vecinos quienes le llevaban comida. Además, aseguraron que el perro lloraba constantemente para que lo dejaran salir a hacer sus necesidades.

El operativo fue realizado de manera conjunta entre la Inspección de Protección Animal y la Policía Nacional. Tras el rescate, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que el canino fue puesto bajo protección y trasladado al Centro de Bienestar Animal La Perla.

Lea también: Presidenta de México reconoció a Abelardo de la Espriella como presidente electo y busca reafirmar relaciones

Actualmente, el perro recibe valoración veterinaria, alimentación y atención especializada mientras avanza su proceso de recuperación. Las autoridades indicaron que el objetivo es garantizar su bienestar luego de las condiciones en las que fue encontrado.

El mandatario también informó que, aunque hasta el momento no ha sido identificado el presunto responsable de este caso de maltrato animal Medellín, ya se adelantan las investigaciones para establecer quién habría cometido estos hechos y determinar las acciones legales correspondientes.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de los animales.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Gracias a una denuncia ciudadana, rescatamos a este perrito que estaba siendo víctima de maltrato y viviendo en condiciones inaceptables. En un trabajo conjunto con la Inspección de Protección Animal y la Policía lo pusimos a salvo. Hoy está en La Perla, donde recibe atención… https://t.co/D8hb3aNMkJ pic.twitter.com/NUCkYbbkWi — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) July 10, 2026

Más noticias de Medellín