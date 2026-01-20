Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Últimos días para aplicar: Medellín abre más de 46 mil cupos de Matrícula Cero en universidades públicas

La Matrícula Cero en Medellín tendrá abierta su convocatoria solo hasta el próximo 6 de febrero de 2026, una oportunidad clave para miles de estudiantes que buscan ingresar o continuar sus estudios en instituciones públicas de educación superior sin asumir el costo de la matrícula. Así lo confirmó la Alcaldía de Medellín, a través de Sapiencia, la Agencia de Educación Postsecundaria.

Para el primer semestre del año, el programa dispondrá de 46.667 cupos de Matrícula Cero en Medellín, destinados a cubrir el valor de la matrícula y algunos derechos complementarios en programas técnicos profesionales, tecnológicos y universitarios.

La inversión supera los $37.000 millones y contempla, además, un aumento en la cobertura gracias a la asignación de cerca de 4.000 cupos adicionales por semestre.

De acuerdo con la alcaldía, este crecimiento fue posible tras acuerdos con las instituciones públicas de educación superior, la flexibilización de requisitos y la incorporación de nuevas fuentes de financiación.

El objetivo central es facilitar el acceso, la permanencia y la graduación de los estudiantes, especialmente aquellos en condiciones de mayor vulnerabilidad.

El director general de Sapiencia, Salomón Cruz Zirene, aseguró que el programa busca convertir la educación en una verdadera herramienta de transformación social, al tiempo que fortalece las universidades públicas de la ciudad.

La convocatoria está dirigida a estudiantes matriculados o admitidos en instituciones con sede en Medellín como el ITM, Pascual Bravo, Colegio Mayor de Antioquia, Universidad de Antioquia, Tecnológico de Antioquia, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, I.U. Digital de Antioquia y la Universidad Nacional, sede Medellín.

Los nuevos aspirantes deberán haber nacido o residido en Medellín por lo menos durante el último año y matricular un mínimo de ocho créditos académicos.

Quienes busquen renovar el beneficio deberán cumplir requisitos académicos como aprobar al menos ocho créditos del periodo anterior y mantener un promedio acumulado igual o superior a 3.0.

En todos los casos, el formulario de caracterización debe diligenciarse aquí antes del cierre de la convocatoria, previsto para el 6 de febrero a las 4:00 p. m. Con esta estrategia, Medellín proyecta entregar más de 108.000 apoyos durante el cuatrienio, con una inversión superior a los $240.000 millones.

