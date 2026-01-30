Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

‘En Medellín no hay escondite’: Fico Gutiérrez ante la captura del italiano y panameño buscados por Interpol

La ofensiva contra el crimen transnacional en Medellín dejó un nuevo resultado de alto impacto con la captura de dos extranjeros requeridos por Interpol, señalados de tener vínculos con estructuras delincuenciales que operan tanto en Colombia como en otros países.

El alcalde Federico Gutiérrez calificó los operativos como “un golpe contundente contra el crimen trasnacional”, al confirmar la detención del ciudadano italiano Roberto Nastasi y del panameño Jean Carlo Valderrama, conocido con el alias de ‘Balín’.

Ambas capturas se lograron gracias a la articulación entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, Interpol y la Alcaldía de Medellín.

De acuerdo con las autoridades, Roberto Nastasi era requerido por la justicia italiana por su presunta pertenencia a una peligrosa mafia dedicada al narcotráfico internacional.

Aunque permanecía oculto en Guayaquil, Ecuador, se movilizaba con frecuencia a Medellín, donde contaba con protección de estructuras criminales locales. La coordinación con autoridades de Italia permitió su ubicación y posterior captura en el Valle de Aburrá.

Captura de alias ‘Balín’

Por su parte, alias ‘Balín’ fue capturado en el marco de la operación ‘Sin Fronteras’, estrategia orientada a combatir redes criminales con alcance internacional.

Durante el procedimiento también fueron detenidas otras cuatro personas en flagrancia y se incautaron armas de fuego y equipos de comunicación.

Según las investigaciones, ‘Balín’ sería uno de los principales cabecillas de una estructura criminal que opera en Panamá y que mantenía alianzas ilícitas en Medellín, relacionadas con tráfico de armas, lavado de activos y distribución de drogas.

El alcalde Gutiérrez fue enfático al señalar que Medellín no será refugio para delincuentes extranjeros, y destacó que el trabajo con Interpol ha permitido seis capturas en lo corrido de 2026, superando los resultados de años anteriores.

Las autoridades reiteraron que la cooperación internacional seguirá siendo clave para cerrarles el paso a las organizaciones criminales que intenten operar desde la ciudad.

