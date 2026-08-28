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Resumen: El Medayoung Fest abre la Semana de la Juventud 2026 en Medellín con conciertos gratuitos y recolección de ayudas para afectados por terremoto.

Medayoung Fest dará inicio a la Semana de la Juventud 2026 en el Parque Norte

Los jóvenes se prepara para vivir una de las jornadas culturales y de entretenimiento más masivas del año con el inicio de la Semana de la Juventud 2026 en Medellín.

Este sábado 29 de agosto, las instalaciones del Parque Norte y la Cancha Cincuentenario abrirán sus puertas de forma gratuita para recibir a más de 65.000 asistentes en el esperado Medayoung Fest.

El evento, que desplegará más de 70 artistas en tres escenarios simultáneos, incluyendo uno dedicado a 12 horas continuas de música techno, contará con presentaciones de figuras de la talla de Pipe Bueno, Rikarena, Trapical Minds y Delfina Dib, además del talento local de Medellín Music Lab.

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La fiesta urbana no solo ofrecerá atracciones mecánicas sin costo entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m., sino que tendrá un marcado componente humano.

El alcalde Federico Zuluaga Gutiérrez confirmó que en el recinto estará instalado un punto de acopio especial para recolectar alimentos no perecederos destinados a las familias damnificadas por el reciente terremoto.

Para garantizar la movilidad de los asistentes tras el cierre de la jornada musical, el Metro de Medellín operará de manera anticipada el domingo 30 de agosto a partir de las 4:00 a.m.

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Para acceder al festival, los jóvenes deberán presentar su cédula y el código QR de registro previo en la plataforma oficial, teniendo en cuenta que el ingreso estará supeditado al aforo máximo permitido.

Las autoridades locales precisaron que los menores de edad deberán estar acompañados por un adulto responsable y evacuar el sitio a las 11:00 p.m., momento en que se aplicarán las restricciones de permanencia.

Asimismo, a partir de las 5:00 p.m. no se permitirá el reingreso al parque ni la entrada de nuevo público, manteniendo un estricto control sobre el porte de sustancias psicoactivas, bebidas alcohólicas o elementos cortopunzantes.

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