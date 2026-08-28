Resumen: La restricción vehicular operará desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. y aplicará para dos dígitos diarios.

¡Atención conductores! Se amplía el pico y placa temporal en Manizales para la primera quincena de septiembre

Minuto30.com .- La Alcaldía de Manizales confirmó en las últimas horas la prolongación de la medida temporal de pico y placa para vehículos particulares en la ciudad. Con el objetivo de regular el flujo vehicular y mejorar la movilidad, la restricción se extenderá ininterrumpidamente durante los primeros 15 días del mes de septiembre.

De acuerdo con las directrices entregadas por la administración municipal, la norma mantendrá un esquema estricto de dos dígitos diarios y operará en una jornada continua de 17 horas, iniciando a las 5:00 a.m. y finalizando a las 10:00 p.m.

Híbridos y eléctricos no se salvan, motos quedan exentas

Uno de los puntos más importantes que resaltaron las autoridades locales sobre esta extensión es la cobertura de la medida. El pico y placa temporal cobijará a todos los carros particulares sin distinción de su tecnología de motorización. Es decir, los vehículos impulsados a gasolina, los híbridos y los 100% eléctricos deberán acatar la restricción de circulación en sus días correspondientes.

Por el contrario, la Alcaldía ratificó que las motocicletas no están incluidas en este decreto, por lo que los motociclistas podrán transitar con total normalidad por las vías de la capital caldense durante esta primera quincena del mes.

Las autoridades de tránsito hicieron un llamado a la ciudadanía para que planifique sus recorridos diarios y utilice alternativas de transporte público durante los días de restricción, recordando que se mantendrán los controles operativos en las calles para garantizar el cumplimiento de la norma y sancionar a los infractores.

Asi queda el Pico y placa en Manizales