Resumen: El alcalde de Yondó, Yerson Ariza Rivera, denunció amenazas de muerte contra él y su familia tras el asesinato de Félix Estrada, ocurrido el 3 de octubre en un establecimiento comercial del municipio. Según el mandatario, un familiar de la víctima lo señala por el crimen y habría advertido sobre posibles ataques contra él o sus seres queridos. Ariza aseguró que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía, pidió garantías de seguridad y solicitó que se esclarezcan tanto las intimidaciones como el homicidio.

¡“Me va a hacer daño”! Alcalde de Yondó denuncia amenazas de muerte contra él y su familia

El alcalde de Yondó, Antioquia, Yerson Ariza Rivera, denunció amenazas de muerte contra él y su familia, luego del homicidio de Félix Estrada, ocurrido el pasado 3 de octubre en un establecimiento comercial del municipio, ubicado en el Magdalena Medio antioqueño.

Según el mandatario, después del asesinato fue señalado públicamente por Edilfe Barreto, familiar de la víctima, quien lo responsabilizaría por lo sucedido. Ariza aseguró que las intimidaciones incluyen advertencias de posibles ataques contra él o alguno de sus seres queridos.

Ante esta situación, el alcalde informó que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y pidió que se investiguen tanto las amenazas como las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.

Las amenazas generan temor en su familia

Durante su pronunciamiento, Ariza manifestó su preocupación por las advertencias que, según dijo, han circulado en Yondó y que también involucran a sus familiares.

“Está diciendo que yo fui el responsable de la muerte de este amigo y lo más preocupante las amenazas que donde me encuentre me va a asesinar y que si no lo puede hacer conmigo lo va a hacer con algún miembro de mi familia. Y hoy quiero manifestar públicamente esta preocupación y lo que hoy en el caso el dolor que está sintiendo mi familia en el corazón por estas manifestaciones”, señaló.

El mandatario aseguró que la situación ha afectado la tranquilidad de sus hijos, su esposa y sus padres. También contó que algunas personas le han recomendado trasladar a su familia fuera del municipio ante los riesgos que podrían enfrentar.

Sin embargo, indicó que no está dispuesto a abandonar Yondó, localidad en la que creció y que actualmente gobierna. En su declaración, reiteró que las intimidaciones han generado preocupación entre sus seres queridos.

Esto le podría interesar: ¡Golpe a la Estructura 36 en Antioquia! Dos presuntos integrantes murieron en combates en Yarumal

“Las amenazas que ponen en riesgo mi familia, que hoy mis hijos están atemorizados, que hoy mi esposa está atemorizada, que hoy mis padres están atemorizados porque lo que se escucha en cada esquina del municipio de Yondó es que este muchacho me va a hacer daño, que si no me asesina, me manda a asesinar, y que si no lo puede hacer conmigo, lo va a hacer con algún miembro de mi familia”, expresó el alcalde.

Pide esclarecer el asesinato de Félix Estrada

Frente a los señalamientos que lo relacionan con la muerte de Estrada, Ariza aseguró que está dispuesto a colaborar con las autoridades para que se establezca lo ocurrido y se determinen las responsabilidades correspondientes.

El alcalde insistió en que las acusaciones deben ser examinadas dentro de las investigaciones judiciales y pidió que se esclarezca el ataque armado que acabó con la vida del líder social y empresario.

El homicidio ocurrió el 3 de octubre dentro de un establecimiento comercial de Yondó y continúa bajo investigación de las autoridades. Hasta el momento, las circunstancias del crimen y la identidad de sus responsables deben ser establecidas mediante las actuaciones correspondientes.

Ariza también expresó sus condolencias a los familiares y allegados de Estrada por su muerte, mientras solicitó que se atienda su denuncia y se adopten las medidas necesarias para protegerlo a él y a su familia.

Por ahora, tanto las amenazas denunciadas por el mandatario como el homicidio continúan pendientes de esclarecimiento por parte de las autoridades.