“Me quitaron el sentido de vivir”: hermana de Karol G revela que podría perder la custodia de su hija

Resumen: Verónica Giraldo, hermana de Karol G, expuso públicamente el difícil momento que atraviesa tras su separación de Jaime Llano, padre de su hija. En medio de un testimonio cargado de emoción, aseguró que enfrenta un conflicto legal que podría afectar la custodia de la menor y expresó frases como: “Me quitaron el sentido de vivir”. También denunció que aspectos relacionados con su salud mental estarían siendo utilizados en su contra y relató episodios dolorosos vividos durante su embarazo y la relación.

La creadora de contenido Verónica Giraldo, hermana de Karol G, atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida personal tras su separación de Jaime Llano, padre de su hija. En medio de un testimonio cargado de emoción, expuso públicamente el conflicto legal que enfrenta y el temor de que el proceso afecte su vínculo con la menor.

Entre lágrimas, Giraldo dejó ver la magnitud de su angustia: “Ya no me importa qué pase con mi vida, porque me quitaron el sentido de vivir”. Sus palabras marcaron el tono de una declaración en la que habló no solo del litigio que estaría en curso, sino también del impacto emocional que ha tenido la ruptura.

El eje central de su preocupación es la posibilidad de enfrentar una disputa formal por la custodia. “¿Ustedes pueden creer que me va a llevar a la comisaría?”, cuestionó, evidenciando su sorpresa y malestar frente a la situación. Según relató, este tipo de actuaciones ya habrían ocurrido en el pasado en la vida de su expareja: “lo mismo hizo con su exmujer; ella lo llevó a comisaría, justamente lo que él va a hacer conmigo lo hizo la exmujer de él”.

Señalamientos y conflicto por la custodia

La influenciadora manifestó que siente que se está construyendo una narrativa en su contra, tanto en el ámbito familiar como en el público. En ese contexto, expresó una de las frases más contundentes de su testimonio: “Así me duela en el alma quizás perder a mi hija, en algún momento ella va a saber que traté de darle todo el amor que pude, aunque muchas veces fallé como mamá”.

En su relato también abordó un tema especialmente sensible: su salud mental. Aseguró que aspectos íntimos de su vida emocional, que compartió en confianza durante la relación, hoy estarían siendo utilizados en su contra dentro del conflicto. “Contarle sobre muchas cosas de mi vida en cuanto a la salud mental, que hoy en día él se está aprovechando de ella, fue el error. Ustedes pueden creer que él me graba peleando y se lo manda a mis papás. ¿Pueden creer que llama a mi familia a decirles que estoy mal?”, afirmó.

Giraldo fue más allá y señaló que, a su juicio, existe un patrón de comportamiento orientado a afectar su imagen: “él es una persona que le gusta borrar todo lo que es él y solamente demostrar la porquería que somos nosotras las mujeres”.

Salud mental, embarazo y entorno familiar

El testimonio incluyó referencias a episodios ocurridos durante el embarazo. Según contó, atravesó un periodo físico y emocionalmente delicado cuando tenía cinco meses de gestación. “A los cinco meses, él me dejó; no le importaron ni mis síntomas, ni el sangrado, ni mi depresión. Mientras yo sufría, él se fue para República Dominicana a pasear. Yo con sangrado, con vómito, con daño de estómago. Todos los días sangraba”, declaró, describiendo una etapa que, según sus palabras, marcó profundamente su estabilidad.

La creadora de contenido insistió en que se siente traicionada por la forma en que se han expuesto situaciones íntimas. “Yo a él le confié esa parte de mi vida y ahora está haciendo de todo simplemente por tener una condición. Eso no se vale”, sostuvo.

Además, denunció tensiones con personas cercanas a su expareja. “Yo nunca en mi vida había odiado a dos personas como lo hago en estos momentos, que es a él y a su mejor amiga, que lo ha apoyado en todo y hasta casi me hace perder a mi hija”, manifestó. También cuestionó la actitud del entorno familiar de Llano: “La familia de Jaime, sabiendo que vivió el mismo caso, permite que me lo hagan a mí. Mucho odio. Y lo peor de todo, cómo mi familia fue con ellos, y yo también me incluyo”.

Respecto a la maternidad, reconoció que ha enfrentado momentos de agotamiento y culpa. “Muchas veces decía: ‘Ay, qué pena ser mamá, no quiero ser mamá’, pero era del cansancio de tantas cosas. Pero nunca me imaginé que esto iba a ser”, confesó. No obstante, también reivindicó su esfuerzo: “Muchas veces fallé como mamá, sí, la maternidad no es fácil, pero tampoco es imposible”.

El testimonio concluyó con una declaración que resume su estado emocional actual: “Yo ya lo perdí todo en esta vida. Perdí familia, perdí mi vida. Pero yo sigo confiando en que hay un Dios y que ese Dios va a permitir que la verdad salga a la luz y que pase algo positivo sobre mi vida”.

Hasta ahora, no se conocen pronunciamientos públicos por parte de Jaime Llano frente a las acusaciones expuestas por Giraldo. Mientras tanto, el conflicto que ella hizo visible continúa generando reacciones y mantiene la atención centrada en el proceso que, según su versión, podría definir el futuro de la custodia de su hija y marcar un nuevo capítulo en su familia.