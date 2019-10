“Me lleva a mi hija o la mato”, joven que desapareció con sus bebés habría sido amenazada por su pareja

Una joven de 19 años de edad y sus dos hijos de un años y 11 meses de nacido, son buscados por su familia tras no saber nada de ellos por más de 30 días.

La familia de Daniela Alejandra Fernández y sus bebés, han movido ‘cielo y tierra’ para saber algo de ellos. Pues desde el pasado mes de agosto la joven salió con sus hijos con rumbo a la casa de una amiga y no se supo nada más de ella.

Según narró la madre de Daniela para Caracol Noticias, el mayor sospechoso por la desaparición sería su compañero sentimental y padre de la hija más pequeña de la joven, pues según denuncian, el sujeto la violentaba constantemente y la habría amenazado de muerte.

El medio ya citado reveló un audio donde este sujeto la amenaza: “Lléveme a mi hija, le estoy diciendo, me la lleva o la mato. Le hablo claro y empiezo por su mamá, que usted sabe que yo le tengo ganas. Lléveme a mi hija, no me vaya a hacer buscarla y, es más, escóndase”, dice quien sería el ex de la joven.

De igual forma, su familia denunció que este hombre la agredía constantemente e, incluso, una vez le habría propinado una puñalada. “Una vez me la apuñaló, nosotros la llevamos al hospital Carlos Holmes Trujillo. Llegó la Policía y, en vez de llevárselo preso, lo salieron defendiendo”.

Caracol también indicó que del sujeto de 21 años de edad, quien sería el mayor sospechoso, tampoco se sabe nada.

Salió de la casa de su abuela con sus dos bebés y no se sabe nada de ella desde entonces