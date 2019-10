Salió de la casa de su abuela con sus dos bebés y no se sabe nada de ella desde entonces

Daniela Alejandra Fernández Torres de 19 años de edad y sus dos hijos, uno de 11 meses y el otro de un años, fueron vistos por última vez el pasado 25 de agosto en la ciudad de Cali.

La familia de la joven narró para Caracol Noticias que, Daniela salió de la casa de su abuela acompañada de sus dos hijos con dirección a la casa de una amiga, sin embargo, nunca llegó y desde entonces no se sabe nada de ella.

Su madre asegura que la pareja de Daniela la maltrataba física y psicologicamente, por lo que cree que esta persona podría saber de paradero: “La expareja de ella me la maltrataba desde el comienzo, desde el embarazo. Psicológicamente y mentalmente, me la tiene maltratada y me le ha dado golpes y todo”, afirmó.

La mujer también hizo un llamado para que le ayude a encontrar a su familia: “Necesito a mi hija. Y, si mi hija, de pronto, me está viendo, que, por favor, se reporten. Estoy angustiada, quiero ver a mis hijos, quiero ver a mi hija”, dijo.