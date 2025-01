‘Me estoy muriendo’: Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, anunció que su cáncer de esófago se ha diseminado al hígado

Resumen: Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, revela que el cáncer de esófago que padece se ha expandido al hígado y que no se someterá a más tratamientos. A sus 89 años, se despide de sus compatriotas y compañeros con un emotivo mensaje.

El expresidente de Uruguay, José «Pepe» Mujica, ha compartido un emotivo y desgarrador mensaje en el que revela que el cáncer de esófago que se le diagnosticó en abril de 2024 ha avanzado y se ha expandido al hígado. “El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué”. Dijo Mujica

El exmandatario, conocido por su estilo de vida austero y su cercanía con la gente, agregó: “Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo”. Con estas palabras, Mujica dejó claro que no tiene planes de someterse a más tratamientos médicos y anunció que no dará más entrevistas, pidiendo que se respete su privacidad en este momento tan difícil.

Mujica, quien fue presidente de Uruguay entre 2010 y 2015, ya había enfrentado problemas de salud previamente. En abril de 2024, en una conferencia de prensa, reveló por primera vez que padecía un tumor en el esófago. Durante esa ocasión, explicó que la enfermedad era especialmente complicada debido a que, desde hace más de 20 años, sufre de una enfermedad inmunológica que le ha afectado, entre otras cosas, los riñones.

En agosto de 2024, su médica personal, Raquel Pannone, había informado que, gracias a la radioterapia, se había logrado eliminar el cáncer de esófago. Sin embargo, Mujica quedó con serias secuelas, como problemas renales y dificultades para ingerir alimentos. A pesar de los avances médicos en ese momento, el pronóstico ahora es mucho más grave.

Con estas nuevas declaraciones, Mujica aprovechó para despedirse de sus compatriotas y compañeros, destacando que se encontraba en paz con su situación. “Me quiero despedir de mis compañeros y de mis compatriotas”, expresó, mientras pedía que se le dejara tranquilo y sin más presiones para hablar con los medios.

Este es un momento de gran tristeza para Uruguay y para todos los que han seguido la vida y carrera política de Pepe Mujica, un hombre que ha dejado una huella indeleble en la historia del país y en la política latinoamericana.

Lea también:¡Ni la lluvia los detiene! Venezolanos comienzan a concentrarse en el Parque de las Luces

Más noticias Internacionales