¿El mismo destino de Yeison Jiménez? La escalofriante predicción que dejó ‘timbrado’ a Silvestre Dangond

Resumen: El cantante vallenato Silvestre Dangond recordó en una rueda de prensa una predicción que, según le contó una amiga, aseguraba que moriría en un accidente aéreo en 2017. Aunque afirmó que no cree en ese tipo de advertencias, confesó que la historia lo afectó psicológicamente en su momento y lo dejó inquieto. Con el tiempo, esa experiencia terminó influyendo en su proceso creativo e inspiró una de sus canciones.

Una anécdota personal del cantante vallenato Silvestre Dangond volvió a circular en redes sociales y despertó curiosidad entre sus seguidores. Durante una rueda de prensa, el artista relató una historia que, según explicó, lo dejó inquieto durante algún tiempo: una supuesta predicción que hablaba de su muerte.

El intérprete guajiro compartió el episodio mientras conversaba con periodistas y asistentes al evento. Aunque el momento ocurrió hace un tiempo, el fragmento del encuentro reapareció en plataformas digitales y volvió a generar reacciones entre los fanáticos del cantante.

La advertencia que le contaron sobre su destino

De acuerdo con Dangond, todo comenzó cuando una amiga lo llamó para contarle lo que, supuestamente, había escuchado durante una consulta con una vidente. Según esa versión, la persona aseguró que el artista moriría en un accidente aéreo.

La predicción incluso señalaba un momento específico: septiembre de 2017. El relato llamaba aún más la atención porque ese mismo año falleció el también cantante vallenato Martín Elías en un accidente de tránsito, lo que hizo que la historia resultara todavía más inquietante para quienes la escucharon.

El propio Dangond recordó cómo reaccionó en ese momento cuando su amiga le transmitió la advertencia.

“Me llamó una amiga y me dijo que una vidente había dicho que yo me iba a matar en septiembre, en el mismo año de Martín Elias, en una avioneta (…) Yo le dije: ‘¡No joda! ¿Y esa vieja por qué no te dijo el número del chance más bien?’“, expresó.

El impacto emocional que le dejó la historia

Aunque el cantante aseguró que no suele creer en ese tipo de predicciones, reconoció que escucharla sí tuvo un efecto en su estado emocional. Según explicó, la idea le generó cierta inquietud en su momento.

“Psicológicamente me afectó, a pesar de que yo no creo en eso, eso no es fácil. Yo quedé timbrado, me fui rápido”, relató.

Dangond también explicó que aquella experiencia terminó influyendo en su proceso creativo. Según contó, las reflexiones que le dejó ese episodio sirvieron como inspiración para la canción Si yo supiera.

Con más de dos décadas de carrera artística, Silvestre Dangond sigue siendo una de las figuras más influyentes del vallenato contemporáneo. Episodios como esta historia personal muestran otra faceta del artista: la de un músico que, además de su trayectoria en los escenarios, también ha atravesado momentos de introspección y cuestionamientos personales que han marcado su vida y su obra.