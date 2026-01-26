Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Debido a la alta tensión y el riesgo de altercados entre barras bravas, las autoridades decretaron el cierre de fronteras para el Clásico del Oriente entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga este martes 27 de enero. Aunque inicialmente se planeaba permitir el ingreso de la afición visitante, el Cúcuta Deportivo confirmó que, tras una reunión de la Comisión Local de Fútbol, no se venderá boletería para los seguidores "leopardos" como medida preventiva para garantizar la seguridad y el orden público ante las recientes amenazas evidenciadas en redes sociales

¡Máxima tensión en la frontera! Preocupación en Cúcuta por el partido entre los locales y Atlético Bucaramanga

Lo que debía ser una fiesta completa con ambas aficiones en las tribunas ha dado un giro radical por motivos de seguridad.

Este martes 27 de enero, el Cúcuta Deportivo y el Atlético Bucaramanga se verán las caras en una nueva edición del Clásico del Oriente, pero el estadio General Santander solo recibirá público local.

Aunque inicialmente se había contemplado permitir el ingreso de la barra visitante, el panorama cambió tras una reunión extraordinaria de la Comisión Local de Fútbol.

Basándose en las recomendaciones de las autoridades policiales y administrativas, el Cúcuta Deportivo confirmó mediante un comunicado oficial que se ha decretado el cierre de fronteras.

La decisión responde a la necesidad garantizar el orden público en la ciudad y los alrededores del escenario deportivo.

Adicionalmente, para prevenir enfrentamientos ante la creciente tensión detectada en redes sociales y calles.

Lea también: ¡Qué si se ilusionen! Fabra está cerca de jugar con el DIM

¡Máxima tensión en la frontera! Preocupación en Cúcuta por el partido entre los locales y Atlético Bucaramanga

El regreso del clásico, enmarcado en el reciente ascenso del equipo “Motilón”, ha estado empañado por un ambiente hostil entre sectores radicales de ambas hinchadas.

En las últimas horas, se han difundido videos donde se observan trapos y mensajes que evidencian la fuerte rivalidad y el riesgo de incidentes si se permitía el encuentro de las dos parcialidades.

“No se habilitará venta de boletería para la hinchada del equipo visitante como medida preventiva”, sentenció el club fronterizo en su misiva, reiterando su compromiso con las disposiciones oficiales.

Las directivas del Cúcuta Deportivo hicieron un llamado urgente a sus seguidores para vivir el encuentro bajo los valores del respeto y la paz, recordando que el objetivo principal es disfrutar del fútbol sin violencia.

El partido será este martes, 27 de enero, desde las 4 de la tarde.

Más noticias de Deporte