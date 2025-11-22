¡Máxima precaución! Aerolíneas frenan operaciones a Venezuela tras alerta de seguridad aérea emitida por EE. UU.

Resumen: Varias aerolíneas, entre ellas Iberia, LATAM, TAP y Avianca, ajustaron o suspendieron sus vuelos hacia Venezuela tras una alerta emitida por la FAA, que advirtió sobre riesgos operacionales en el espacio aéreo de Maiquetía debido al aumento de actividad militar en la región. Mientras algunas compañías detuvieron itinerarios de inmediato, otras continúan operando bajo monitoreo constante, y autoridades como la Aerocivil en Colombia activaron protocolos y solicitaron análisis de seguridad para las rutas que cruzan la zona afectada.

Varias aerolíneas internacionales anunciaron la suspensión temporal de sus vuelos hacia Venezuela luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitiera una advertencia por riesgos crecientes en el espacio aéreo de Maiquetía, asociados al deterioro de la seguridad y al aumento de la actividad militar en la zona.

Iberia anunció la cancelación inmediata de todos sus vuelos comerciales hacia Venezuela, decisión que incluye el itinerario que debía operarse el próximo lunes. La empresa, con cinco frecuencias semanales en la ruta, indicó que la reapertura dependerá de un monitoreo constante de la situación de seguridad en la región.

LATAM también suspendió su vuelo programado para este domingo, siguiendo orientaciones de la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) tras la alerta internacional. La aerolínea puso a disposición de los pasajeros varias opciones de protección: cambio de fecha sin penalidades durante un año, reembolso total o modificación de ruta hacia Cúcuta sin costos adicionales.

A esta lista se sumó TAP Air Portugal, que canceló dos servicios programados —uno para este sábado y otro para el martes— después de revisar la advertencia estadounidense.

Avianca ajusta itinerarios y otras aerolíneas continúan operando

Avianca suspendió dos vuelos previstos para este sábado argumentando ajustes operacionales, aunque no descartó futuras modificaciones si las condiciones lo requieren.

Mientras tanto, compañías como Copa Airlines, Wingo, Turkish Airlines, Rutaca y Laser mantienen por ahora sus operaciones sin cambios, de acuerdo con los tableros de vuelos del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. No obstante, varias de ellas aseguraron estar revisando de cerca el panorama para tomar decisiones en caso de nuevos desarrollos.

¿Qué dice exactamente la advertencia de la FAA?

El aviso estadounidense señala que el deterioro de la seguridad y la intensificación reciente de la actividad militar en Venezuela y zonas cercanas podrían representar riesgos para aeronaves en diferentes fases de vuelo, incluidas aproximaciones, despegues y sobrevoles.

La recomendación —que estará vigente hasta el 19 de febrero— no prohíbe los vuelos sobre territorio venezolano, pero sí obliga a las compañías que decidan mantener operaciones a notificar sus planes con 72 horas de anticipación y entregar detalles específicos de cada vuelo.

Movimientos militares en la región elevan la tensión

La advertencia coincide con la llegada al sur del Caribe del portaaviones USS Gerald Ford, parte del amplio despliegue militar que Washington sostiene en la región y que, según EE. UU., tiene como objetivo combatir el narcotráfico. El Pentágono afirma que el gobierno de Nicolás Maduro está vinculado a estas actividades ilícitas, lo que Caracas ha negado reiteradamente.

En el marco de estas operaciones, autoridades estadounidenses reportaron la destrucción de varias embarcaciones presuntamente utilizadas para el transporte de drogas, en acciones que dejaron más de 80 personas fallecidas.

Colombia activa protocolos y exige reportes a las aerolíneas

Tras recibir la alerta, la Aerocivil solicitó a todas las aerolíneas que cruzan o se aproximan al espacio aéreo de Maiquetía un análisis detallado sobre cómo afectaría el aviso a sus itinerarios. El informe debe explicar la necesidad de desvíos, el impacto en las rutas actuales y las medidas adoptadas para reforzar la seguridad operacional.

La autoridad recordó a las aerolíneas que cualquier ajuste deberá cumplir con el aviso mínimo de 72 horas exigido por la FAA para planificar un vuelo hacia esa región.

Las autoridades y empresas del sector aéreo coinciden en que la situación podría evolucionar en los próximos días. Por ahora, las aerolíneas afectadas mantienen canales de atención activos para gestionar cambios y reembolsos, mientras que otras continúan operando a la espera de mayores definiciones.