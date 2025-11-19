¡Tan «generoso» el dictador venezolano! Maduro le ofrece a Trump dejar el poder . . . ¡en tres años!

Resumen: El presidente Donald Trump, determinado a incrementar la presión sobre Venezuela, ha dejado claro que "cualquier demora en la salida del dictador chavista es inaceptable"

Minuto30.com .- El dictador venezolano Nicolás Maduro ha vuelto a mostrar su compromiso con la democracia… a su peculiar ritmo. En un gesto de magnanimidad política, ha intentado negociar su salida de la presidencia –que, según gran parte del mundo, usurpó fraudulentamente–, pero con una pequeña condición: una «transición» de dos a tres años. Una oferta irresistible que, por supuesto, la Casa Blanca ha calificado de «inaceptable».

El presidente Donald Trump, determinado a incrementar la presión sobre Venezuela, ha dejado claro que «cualquier demora en la salida del dictador chavista es inaceptable». Al parecer, la paciencia se agotó, especialmente después de que Maduro intentara una jugada similar con la administración Biden, una promesa que convenientemente olvidó para proceder a robarse las elecciones ante los ojos del mundo. Es crucial recordar que estas elecciones contaban con Edmundo González como el rostro de la oposición, en representación de la inhabilitada María Corina Machado, a quien el régimen teme por su capacidad de arrebatarles el poder democráticamente.

Mientras Maduro juega a negociar su prolongación, la presión estadounidense no hace más que escalar. Se reporta que Trump ya dio el visto bueno a la CIA para desarrollar medidas encubiertas dentro de Venezuela. Estas operaciones, envueltas en el misterio que solo la inteligencia puede ofrecer, parecen estar destinadas a «preparar el campo de batalla» para futuras acciones.

Si bien nadie sabe con certeza qué carta se guarda Trump bajo la manga, y los planificadores militares y de la CIA tienen listas diversas opciones para distintas contingencias, lo único claro es que la «oferta» de Maduro ha sido recibida con el mismo entusiasmo que una nueva cola para la gasolina: con un rotundo rechazo y el convencimiento de que el fin de esta usurpación debe ser inmediato.

Aquí más Noticias Internacionales