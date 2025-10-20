¡Máxima Expectativa! Este martes se define el futuro de Álvaro Uribe en Segunda Instancia

Resumen: El Tribunal Superior de Bogotá dio el primer anuncio clave el 15 de octubre. Ese día se confirmó que tres de sus magistrados habían concluido la deliberación y tomado la decisión en esta instancia revisora

El país se detiene este martes 21 de octubre a la espera de una decisión judicial que reescribirá la historia política reciente de Colombia. El Tribunal Superior de Bogotá ha programado una audiencia virtual a las 8:00 a.m. para la lectura del fallo en segunda instancia en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta resolución es crucial no solo para el futuro judicial del exmandatario, sino para la dinámica política nacional.

El Tribunal Superior de Bogotá dio el primer anuncio clave el 15 de octubre. Ese día se confirmó que tres de sus magistrados habían concluido la deliberación y tomado la decisión en esta instancia revisora. Ahora, el contenido de este fallo será revelado, poniendo fin a semanas de incertidumbre.

La fiscalía pedía 9 años, la jueza le dio 12 años

Todo se origina en la polémica sentencia de primera instancia. El 28 de julio, tras casi 12 horas de audiencia, la jueza Sandra Heredia declaró culpable al expresidente Uribe por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. La jueza fue enfática al determinar que Uribe “sabía de lo ilícito de su actuar”, aunque lo absolvió del cargo de soborno simple.

La condena impuesta fue de 12 años de prisión domiciliaria, con aplicación inmediata, el 1 de agosto. Esta pena sorprendió al exceder lo solicitado por la Fiscalía, que había pedido un mínimo de nueve años. La jueza Heredia optó por la sentencia en la horquilla más alta, desencadenando una inmediata reacción de la defensa.

La respuesta legal no se hizo esperar. El 4 de agosto, la defensa del expresidente presentó una acción de tutela para revertir la detención. Argumentaron que el fallo vulneraba «los derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad» de Álvaro Uribe.

El proceso de la tutela generó un impasse judicial. Inicialmente, el Tribunal Superior de Bogotá mantuvo la orden de detención mientras revisaba el recurso. Sin embargo, la balanza se inclinó a favor de la defensa dos semanas después.

Finalmente, el 19 de agosto, la corte le dio la razón a la defensa en la acción de tutela. Con esta decisión, se ordenó la libertad del expresidente, permitiéndole esperar el fallo de segunda instancia fuera de la prisión domiciliaria.

Incertidumbre

Este martes, la decisión del Tribunal Superior de Bogotá será definitiva para la causa en esta etapa. El fallo puede ratificar la condena, reducir la pena o revocar completamente la sentencia. Se espera que la lectura sea seguida de cerca por todo el espectro político y judicial de Colombia.

