Resumen: Mauricio Lizcano presenta sus propuestas presidenciales enfocadas en educación, salud y seguridad. Promete “mano dura” contra el crimen y “mano social” para impulsar el desarrollo en Colombia.

Mauricio Lizcano promete ‘mano dura y mano social’: así son las propuestas con las que busca llegar a la Presidencia

Mauricio Lizcano, se perfila como uno de los candidatos a la contienda presidencial de Colombia 2026. Con estudios en la Universidad del Rosario, Harvard y el MIT, Lizcano combina experiencia política, conocimiento técnico y una visión reformista que busca “mano dura y mano social” para enfrentar los principales retos del país.

Su trayectoria incluye cargos como Representante a la Cámara, Senador de la República y asesor en entidades del orden nacional. Además, su liderazgo se consolidó tras la difícil experiencia del secuestro de su padre, el excongresista Óscar Tulio Lizcano, hecho que marcó su vocación pública y su compromiso con la seguridad y la justicia.

Propuestas de Mauricio Lizcano

En materia educativa, Lizcano propone un enfoque estructural centrado en la primera infancia, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades desde los primeros años.

También plantea cobertura total en secundaria (de 9º a 11º grado) y la creación de 750 mil nuevos cupos universitarios, divididos entre el SENA, universidades privadas y públicas, con énfasis en formación tecnológica y digital.

Sobre salud, su propuesta busca transformar el actual sistema de EPS: propone pagar por atención y calidad, no por número de afiliados, para eliminar los incentivos que retrasan los servicios.

En seguridad, promete acabar con la política de “paz total”, argumentando que ha favorecido la impunidad. En su lugar, propone recuperar el territorio con tecnología, inteligencia y presencia estatal, fortalecer recompensas, eliminar la extorsión y llevar inversión social a las zonas más necesitadas.

Mauricio Lizcano plantea así una presidencia con autoridad firme frente a los criminales y compromiso real con el desarrollo de las comunidades más vulnerables.

