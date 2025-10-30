El menor Santiago Alejandro Valencia desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Santiago Alejandro Valencia Medina es un adolescente de 14 años que se encontraba bajo la protección del Bienestar Familiar. Su desaparición ocurrió el 27 de octubre de 2025 en la ciudad de Medellín.

Al momento de desaparecer, vestía una sudadera gris proporcionada por el Bienestar Familiar, lo que podría ser un detalle clave para su identificación en espacios públicos.

Santiago presenta señales particulares que ayudan a identificarlo, como una cicatriz en la mano derecha y una ceja con una línea marcada en la mitad.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes