Arroba Medellín suma más de 7 mil matrículas en cursos virtuales gratuitos

Resumen: Más de 7.500 personas ya se matricularon en los cursos gratuitos de Arroba Medellín. Inglés e Inteligencia Artificial lideran la demanda en la ciudad.

La capital antioqueña vive una verdadera revolución digital que le está permitiendo a miles de ciudadanos estudiar sin sacar un solo peso del bolsillo. En apenas un mes de funcionamiento, la plataforma @Medellín, conocida como la ciudadela digital, reportó una cifra histórica de 7.542 matrículas en su oferta de formación virtual.

Este éxito rotundo demuestra que las ganas de salir adelante en la ciudad están más vivas que nunca, especialmente en áreas de alta demanda laboral como la tecnología y los idiomas.

La oferta actual cuenta con 20 programas permanentes donde el inglés, en todos sus niveles, se ha consolidado como el “rey” de las inscripciones. Sin embargo, no se quedan atrás disciplinas modernas como la inteligencia artificial, la ciencia de datos y la asistencia administrativa para el sector público.

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Salomón Cruz Zirene, director general de Sapiencia, resaltó que estos contenidos fueron diseñados pensando en lo que hoy piden las empresas, permitiendo que cualquier persona mayor de 15 años pueda estudiar para mejorar su perfil profesional y aportar a la transformación económica de la región.

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Lo más sorprendente de este primer corte es la agilidad de los estudiantes. Aunque el sistema otorga hasta dos meses para finalizar cada módulo, ya se han entregado más de 300 certificados de participación.

Con la implementación de avatares personalizados y una navegación mucho más sencilla, la ciudadela digital está preparada para recibir hasta 50.000 usuarios al mismo tiempo, eliminando cualquier excusa para no aprovechar estas oportunidades académicas que lidera la Alcaldía de Medellín.

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