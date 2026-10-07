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Resumen: Medellín registra el mayor crecimiento de estudiantes en educación superior en 12 años, alcanzando los 251.106 matriculados gracias a la inversión pública.

Matrícula en educación superior se disparó en Medellín como no pasaba en 12 años

Un total de 251.106 estudiantes conforman la cifra oficial de matriculados en la educación superior de la capital antioqueña, tras sumarse 13.832 nuevos ingresos durante el último año.

Este repunte representa el incremento más alto registrado en los últimos 12 años en la ciudad, consolidando a la región como un polo de formación avanzada que destaca a nivel nacional por el dinamismo de sus aulas.

El principal motor de este crecimiento ha sido el sector oficial, que actualmente acoge a 161.734 matriculados, equivalentes al 64,4% del total, mientras que las instituciones privadas albergan al 35,6%.

Asimismo, el informe resalta el tránsito inmediato desde la educación media: seis de cada diez jóvenes continúan su formación superior de manera directa al salir del colegio. Esta cifra se ubica notablemente por encima del promedio nacional y departamental, impulsada por la financiación y los programas de acceso liderados por la Alcaldía a través de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín (Sapiencia).

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La inversión acumulada de la alcaldía asciende a $1,2 billones de pesos, destinados tanto a las instituciones de educación superior como a iniciativas de permanencia y gratuidad como Matrícula Cero y los Fondos Sapiencia.

Gracias a estos respaldos, la ciudad también se posiciona fuertemente en posgrados, concentrando el 17,3% de la matrícula doctoral de todo el país con 1.485 inscritos, lo que refleja un impacto directo en las oportunidades para los estudiantes locales y el desarrollo académico de la región.

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