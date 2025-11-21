Cae en Buenaventura el mayor cargamento de cocaína de la última década

Resumen: La Policía incautó 13,8 toneladas de cocaína en Buenaventura, la mayor operación antidrogas de la última década. El ministro de Defensa destacó el golpe financiero y social contra las estructuras narcotraficantes.

Una incautación sin precedentes en Buenaventura marcó un hito en la lucha contra el narcotráfico en Colombia, luego de que la Policía decomisara 13,8 toneladas de cocaína ocultas en un contenedor que tenía como destino final los Países Bajos.

Según el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, esta es la mayor incautación registrada en los últimos diez años y evidencia la presión que el Estado está ejerciendo sobre las economías criminales que operan desde el Pacífico colombiano.

“Este resultado es el más grande en los últimos 10 años. Confirma que en Colombia combatimos el narcotráfico sin descanso y que el crimen pierde terreno frente a la acción de la Fuerza Pública”, afirmó el ministro a través de sus canales oficiales.

El cargamento estaba mezclado con yeso natural, una modalidad utilizada por estructuras que operan en Buenaventura para intentar burlar los controles portuarios. De acuerdo con Sánchez, el golpe económico para estas organizaciones es monumental.

“Más de USD 383 millones quedaron sin alimentar las finanzas criminales”, destacó.

Además del impacto financiero, el ministro subrayó la dimensión social del operativo. “Con esta operación evitamos que más de $134 millones de dosis llegaran a las calles de los países consumidores”, agregó Sánchez, resaltando el daño que se evitó con el decomiso.

El ministro atribuyó el éxito a la articulación de las fuerzas de seguridad: “Este resultado es producto de la determinación, el profesionalismo y la valentía de nuestros policías y unidades de inteligencia. A ellos, mi gratitud y reconocimiento”.

Finalmente, Sánchez reiteró que el Gobierno mantiene su ofensiva contra las economías ilegales: “La seguridad y la tranquilidad son prioridades. Este es un paso más en la lucha frontal contra las economías criminales que tanto daño han causado. No bajamos la guardia. Seguimos avanzando”.

