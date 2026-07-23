¡Lo tenían escondido! Hallan depósito ilegal con material de guerra en Caquetá

Resumen: La Policía Nacional halló un depósito ilegal con material de guerra en Caquetá, donde incautó más de 500 cartuchos, granadas artesanales y otros elementos.

La Policía Nacional informó sobre el hallazgo de un depósito ilegal con material de guerra en zona rural del municipio de San José del Fragua, en Caquetá, durante un operativo adelantado en coordinación con la Seccional de Investigación Criminal de la Dirección de Tránsito y Transporte.

El procedimiento se realizó en la vereda Portales de Sabaleta, donde las autoridades encontraron un importante arsenal compuesto por 514 cartuchos calibre 7.62, seis proveedores para fusil del mismo calibre, 14 proveedores calibre 5.56, dos proveedores para pistola, un cañón de ametralladora, siete resortes de ametralladora, un guardamano, tres cerrojos para fusil, 74 iniciadores eléctricos y tres granadas artesanales.

Según la información entregada por la institución, el material de guerra fue localizado en una zona boscosa durante labores de patrullaje y acciones de control territorial. En el operativo no se registraron capturas.

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De acuerdo con las investigaciones e información de inteligencia, las autoridades señalaron que este arsenal habría sido ocultado por integrantes del grupo armado organizado (GAO) Comandos de Frontera, estructura que tiene presencia en esa región del país y que mantiene confrontaciones con la estructura Raúl Reyes.

Las autoridades indicaron que continuarán desarrollando operativos de control e investigación en Caquetá y otras zonas estratégicas del país para contrarrestar las actividades de los grupos armados organizados y evitar que utilicen corredores viales y áreas rurales para fortalecer sus estructuras delictivas.

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